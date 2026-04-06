〈財經週報-半導體供應鏈千金股〉2奈米製程引爆商機 特化族群身價翻倍

隨著台積電先進製程推進，帶動本土特化族群身價水漲船高。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

特化族群2026年營收與2025年EPS

受到晶圓代工大廠先進製程2奈米材料需求大增，特用化學族群也一併受惠，不少股價都在百元之上，其中，新應材（4749）一馬當先，今年3月6日首度晉身為千金股、最高來到1,030元，此外，包括晶呈科（4768）、南寶（4766）、上品（4770）、台特化（4772）等股價也都在200元以上。

新應材去年營收42.6億元、毛利率43%，每股稅後盈餘（EPS）11.33元，賺了超過一個股本，今年3月下旬法說會時董事長詹文雄表示，隨著客戶廠區先進製程2奈米產能持續開出，今年新應材高雄一廠均已滿載，有時甚至還需加班，至於二期預計明年第一季量產，因此明年營運會比今年更好，至於未來擴廠計畫可能在2028年以後。

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晶呈科先進製程佔比衝90%，南寶大賺兩個股本

同樣的，晶呈科去年底法說會時，董事長陳亞理也認為，今年營收成長及毛利率目標將超過30%，且先進製程產品營收佔比預計突破9成，預期營收將呈跳躍式成長；他也說，晶呈與半導體先進製程客戶簽訂嚴格保密協定，特殊氣體已成為高階製程材料供應鏈重要來源，同時也與多家IC設計、高階封裝、生物晶片等領域客戶合作，市場認可度高。

至於南寶去年足足賺進兩個股本、EPS達20.25元。執行長許明現表示，半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，未來也將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

此外，法人也看好台特化今年表現，認為隨著半導體製程演進，特殊氣體需求量同步提升，配合供應鏈在地化趨勢，台特化特殊氣體產品有望持續受惠，再加上子公司弘潔去年營收增幅達三成，在特殊氣體與弘潔雙引擎啟動下，今年獲利展望正向，預估EPS上看7元，維持「買進」評等，目標價上看350元。

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