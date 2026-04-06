〈財經週報-半導體供應鏈千金股〉PCB翻身 台光電股價超車台積電

PCB族群2026年營收與2025年EPS

記者卓怡君／專題報導

隨著高效能運算需求爆發，PCB告別殺價競爭紅海，身價不可同日而語。（中央社）

在AI（人工智慧）運算需求快速擴張、以及台積電（2330）先進製程帶動下，印刷電路板（PCB）材料與產品結構出現前所未有的大升級，重塑「工業之母」PCB的新價值，也讓PCB族群相關個股股價一飛沖天，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）挾著高階材料技術與產能領先，去年連續四季每季均賺逾一個股本，股價躋身千元俱樂部，成為首檔PCB千元股，股價更超越台積電；而伺服器板霸主金像電（2368）3月時股價也一度攻上千元。

揮別殺價競爭 PCB族群身價躍升

過去PCB產業雖是不可或缺的電子零組件，但多以PC、NB、手機、汽車等消費性電子市場為主，營運易受到消費市場景氣影響，且面臨中國廠商的殺價競爭，毛利率與獲利成長有限，本益比亦偏低，但隨著AI時代來臨，台積電帶動先進製程風潮，PCB產品技術與結構也跟著大變身，PCB族群獲得法人調高評價，在享有更高本益比的推升下，PCB族群股價不可同日而語。

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台光電看好AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，該公司預期今年延續近幾年「全產全銷」態勢，目前已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商，CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商，在產能規模方面，去年已完成中國黃石、中山及馬來西亞檳城廠的擴充，並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，全年營運有望再創新高。

台光電股價在去年7月中站上千元後，緩步墊高，今年2月攻上2千元大關，3月加快腳步，一舉攻上3,035元新天價，從千元到3千元花費不到9個月時間。

金像電大舉擴產，手中掌握包括亞馬遜、Google、Meta等大客戶，外資預估，亞馬遜ASIC伺服器PCB訂單將成為金像電重要成長動能，受惠於出貨量增加、規格升級帶動平均售價（ASP）上升，以及材料價格上漲與市佔提升，金像電今年相關營收預估可年增約50%；此外，金像電成功打入Google供應鏈，並參與TPU8e（代號Zebrafish）專案，Google亦可望成為新的成長引擎。

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