〈財經週報-時事求是〉千金股的重量

台股千金股超過30檔，關鍵可能不只是短期個股股價是漲或跌，而在於高價股背後的驅動力量及應付全球競爭的能力。（資料照）

■魏錫賓

台股不斷創下新高，股價漲破千元的個股不再罕見，這種迥異於2020年之前的市場現象，反映的可能不只是投資人亢奮的情緒或過剩的短期資金；相較於過去獨自高飛的個股，金融市場現在給予半導體供應鏈的高評價，更像是對未來產業的競爭投下贊成票。

千金股隨著台股加權股價指數突破3萬點而飆高，30餘家上市櫃公司股價超過千元，且交易依然熱絡，甚至已成為股市日常；然而，在AI浪潮之前，台股突破千元的個股寥寥無幾，家數往往是在個位數字之間徘徊。

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台股加權股價指數於1990年2月創下12,682的高點，但過了30年，才在2020年7月再創新高，和大盤的低迷不振一樣，2020年之前可以說是千金股難求。偶而有極高價股的出現，後來的發展也不一致。

大立光（3008）股價在2011年漲過千元後，歷經起伏振盪，仍在2017年8月漲至6,075元的歷史高點；而市值前50大中股本最低的信驊（5274）在2019年突破千元後，2026年2月更有飆破萬元的驚人天價。千元似乎不是股價的終點；然而，千金股的後來並不總是美好。

在2006年及2011年兩度漲過千元的宏達電（2498），與不少股王一樣，在2011年創下1,300元的歷史高價後，幾乎一路走跌，截至上週，每股僅剩39.4元；2006年上市後曾飆至1,205元的益通，因受到中國太陽能產能過剩發起價格戰的衝擊而連虧10年，在2020年1月終止上櫃買賣時，股價僅剩1.47元。2007年時因全球博弈機台需求強勁，加上處置投資收益，股價曾創下1,085元天價的伍豐（8076），上週收盤股價是23.45元。

智慧型手機萌芽、全球能源轉型的新產業題材，使宏達電及益通受到市場的吹捧，而伍豐則因切入全球彩票機與博弈機台而受投資人青睞，這些個股股價衝高，雖有帶動相關企業的情況，但外溢效果較為有限，在股價衝上千元時，有「單騎獨行」的寂寞。過去其他衝破千元而又隕落的個股，也多少有產業護城河單薄的問題。

如今千金股超過30檔，台股總市值突破百兆元後繼續衝高，高價股不再由相對較小股本的個股獨當一面。股價曾破2,000元、股本約2,600億元的台積電（2330）引領的半導體供應鏈，有高毛利與獨步全球的技術保護，含金量相對的厚重且有份量；個股股價或有波動，產業的前景無疑是更為篤實。

台股飆過3萬、創下新高，確實有短期過熱的風險，但卻也可能只是產業革命的開端。對投資人而言，關鍵可能不只在判斷短期個股股價是漲或跌，而在於理解高價股背後的驅動力量及應付全球競爭的能力。

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