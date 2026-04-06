〈財經週報-半導體供應鏈千金股〉台積電領軍 千金供應鏈遍地開花

台積電不僅成就「一個人的武林」，更帶領本土設備、材料商全面躋身千金股行列。（路透）

記者洪友芳／專題報導

受惠人工智慧（AI）需求強勁，發展比預期快速，護國神山台積電（2330）掌握市場先機，AI高階晶片訂單滿手，先進製程與先進封裝產能供不應求，加上地緣政治興起在地就近供應趨勢，帶動台灣半導體供應鏈越滾越龐大，從化工、PCB上下游、IC設計及矽智財、測試介面到先進封裝設備廠等，台股躋身「千金股」隊伍變長了，台積電無疑更是半導體供應鏈「千金股」進入遍地開花的最大推手。

曾是美日廠配角 漢唐10年前股價僅50元

回顧十年前，處於智慧型手機盛行時代，大家目光焦點圍著蘋果（Apple）的iPhone打轉。當年台積電正式擊敗三星，開始獨家供應蘋果中央處理器，年度資本支出首度突破百億美元，但股價不到200元，台股唯一「千金股」是獨領風騷的大立光（3008）。半導體供應鏈仍是全球分工，且以美、日廠商為主，台灣包括許多設備、材料與測試族群，不是尚未掛牌，即使已掛牌個股，股價仍是幾十元到百來元的小配角，市場青睞度低，例如無塵室工程漢唐（2404）在2016年股價最高僅53.9元。

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時間快轉到10年後的今天，AI成為產業的明星主角。隨著生成式AI投資熱潮湧現，引爆全球算力需求，大規模建置資料中心等基礎設施一波波，AI加速器晶片市場呈現爆發式成長，除了晶片霸主輝達（NVIDIA）之外，Google、Meta、AWS等北美雲端巨擘也紛投入自研AI專用晶片（ASIC），台積電進入「一個人的武林」，先進製程獨霸全球，連昔日PC霸主也要來排隊等產能，台積電幾乎通吃所有AI晶片訂單，先進製程與先進封裝產能供不應求，2026年資本支出大增到520億至560億美元，已是十年前的五倍之多，加上地緣政治帶動供應鏈重組，台灣半導體業在台積電領軍下，已進化到成為全球重要AI產業鏈。

台積電撐起 台灣半導體千金聚落

台積電於2024年7月初登上千金股大位，今年2月下旬更飆漲達2,025元歷史新天價，帶動半導體供應鏈股價也高漲，從上游的特化材料、IC設計及IP服務、PCB上下游、測試介面廠、先進封裝設備等，紛加入千金股行列，半導體已成為千金股最密集的族群。

法人分析，AI發展大趨勢明確，AI浪潮對高階晶片需求激增，台廠紛建立技術護城河，具備難以被取代性的競爭力，得以維持高成長與高獲利，吸引投資人願給予較高的本益比，有的更是股本小、籌碼集中，只要AI含量或台積電含量高的合作夥伴供應商，經市場資金與投資人等力捧，更是催化千金股湧現的關鍵推手，但投資人仍須檢視各家營運基本面，避免跟著盲目追逐。

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