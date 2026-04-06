金融三業對中曝險 2月年減13.44%

金融三業對中國曝險金額今年2月底為7812.55億元，年減13.44%，金管會強調，整體趨勢是「相對低檔」。（記者王孟倫攝）

曝險占淨值比14.7% 整體趨勢「相對低檔」

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會最新統計，到今年二月底，金融三業（銀行、保險及證券期貨業）對中國曝險金額為七八一二．五五億元，較去年同期的九〇二五．七五億元，年減十三．四四％；金管會說明，雖然近兩個月對中曝險有稍微回升，但整體趨勢還是「相對低檔」、曝險占淨值比重只有十四．七％；目前對中國的授信、投資以及資金往來，都採取審慎保守的策略。

對中投資 採審慎保守策略

根據統計，二月底金融三業對中國曝險為七八一二．五五億元，整體呈現「年減」、「月增」趨勢；若與前月相比，今年二月底曝險金額出現小幅回升，主要受匯率及股市變動影響。

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「銀行業」方面，曝險總額七二三六．七五億元，較去年同期減少一〇八一．四六億元，年減十三％。銀行局副局長張嘉魁表示，主要原因包括近年中國經濟成長趨緩，加上債務與房地產風險上升，使銀行授信、投資及資金往來均趨於審慎。

回顧過去，國銀對中國曝險占整體淨值比重最高為二〇一四年第四季的七十一％，現在僅約十四％，對中曝險明顯且大幅降低。

「保險業」方面，保險局主秘劉純斌表示，今年二月底，我國保險業投資有價證券金額為四九八億元，較去年同期減少八十九億元，年減約十五％，資產占比同樣維持在〇．一三％；相較去年約〇．一六％至〇．一七％，呈現逐步下降趨勢。他指出，這與中國政治經濟情勢及地緣政治風險升高密切相關。

「證券期貨投信業」方面，曝險金額七十七．八億元，相較於去年同期的一二〇．五四億元減少四十二．七四億元，期貨與投信業未見明顯變動，至於證券商呈現減少。證期局副局長黃厚銘表示，主要反映其自有部位的財務性投資縮減，原因包括國際關稅政策潛在影響、信用利差變動及利率波動，使業者降低對中國境內有價證券的配置。

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