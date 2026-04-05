川習會前夕 美議員促川普擋中車企在美設廠

三名美國民主黨參議員三日敦促美國總統川普，禁止中國車企在美國建廠，並阻止在墨西哥或加拿大組裝的中國汽車進入美國市場。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕三名美國民主黨參議員三日敦促美國總統川普，禁止中國車企在美國建廠，並阻止在墨西哥或加拿大組裝的中國汽車進入美國市場。

加墨組裝中國車也禁進口

路透報導，參議員鮑德溫、斯洛特金與舒默致函川普，「邀請中國車企在美國設廠，將賦予其美國車企無法逾越的經濟優勢，並引發一場不可逆轉的國安危機」。

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白宮回應，「儘管川普政府致力為美國的工業復興爭取更多投資，但任何認為我們將因此在國家安全上讓步的想法，都是無稽之談」。

目前，中國汽車在美國面臨一〇〇％關稅等嚴重壁壘，不過，根據近期調查顯示，美國消費者對中國汽車越來越有興趣。川普在今年一月曾表示，他對中國車企在美國設廠抱持開放態度。

這三名參議員指出，「儘管中國車企在美國設廠，可創造組裝以及臨時的營建工作，但這少量的工作無法抵銷流失的工作」。

他們提到，二月間中國車企巨頭比亞迪曾被短暫列入協助中國軍方的企業名單中，「政府應毫不遲疑地將比亞迪與其他中國企業認定為與解放軍有關的實體」。

報導指出，拜登政府以蒐集美國車主敏感資料，引發國安疑慮為由，針對中國車企實施一系列規範，形同自二〇二五年一月起禁止中國汽車在美國銷售，相關禁令獲得美國車企與其他汽車產業組織的大力支持。美國汽車產業協會敦促美國政府，在五月川習會前，須阻止中國車企進入美國。

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