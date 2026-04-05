川習會前再出手 美FCC擬擴大封殺中國通訊巨頭

川習會前再出手！美FCC提案將擴大禁止進口或銷售華為、中興通訊、海康威視等中國電子設備商的產品。（路透檔案照）

點名華為、中興通訊、海康威視

〔編譯魏國金／綜合報導〕聯邦通訊委員會（FCC）三日提案，將擴大禁止進口或銷售華為、中興通訊、海康威視等中國電子設備商的產品；早在二〇二二年，FCC已禁止批准相關企業的新型設備，此舉是美國打擊中國電子設備的最新行動。

路透報導，二〇二一年，FCC以國安風險為由，將海能達、大華科技與華為等中企製造的電信與影像監控設備列入所謂的「受管制清單」（Covered List）。翌年十一月，FCC決定不再授權進口或銷售這些公司的新型產品。

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FCC三日指出，將針對是否應擴大禁令範圍，撤銷二〇二二年禁令前已獲准在美銷售產品的進口許可，徵詢各界意見。

FCC表示，初步結論認定，「禁止持續進口與銷售之前核准的設備，對降低美國通訊產業的風險、保護國家安全，是必要措施」。FCC已針對中國科技產品採取一連串行動，包括去年十二月禁止所有新型中國無人機進口，上週又禁止進口新型中國消費級路由器。

眾院提案管制銷售 艾司摩爾DUV禁輸中

與此同時，美國眾議院二日提出《硬體技術管制多邊協調法案》（MATCH Act）草案，將強化荷商艾司摩爾（ASML）、日商東京威力科創、尼康等半導體製造設備的現有銷售限制。知情人士說，參院版將於本月下旬推出。

該法案旨在讓這些公司受到與美國同業同等、甚至更嚴格的限制，其中包括禁止其工程師對中國特定半導體廠進行設備維修，美國工程師已被禁止從事此類服務。

該法案最重要的一點是限制艾司摩爾所有深紫外光機（DUV）出口中國，現有的管制僅適用於最先進的極紫外光機（EUV）以及一些較先進的DUV設備。新法案將大幅限制這家荷蘭公司進入其最大的市場。

緊縮美半導體設備出口 禁售特定中企

再者，將對特定中國企業，包括中芯國際、華虹、華為、長鑫存儲、長江存儲實施更嚴銷售管制，實質上阻止其購買所有美國與盟友的生產設備。

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