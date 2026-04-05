焦點評論》反煤神主牌 供電當祭品

面對地緣政治風險升高、國際能源供應危機加劇，地方政府一再以行政手段壓縮燃煤機組的緊急應變空間，死抱著反煤神主牌不放，難不成是將台灣供電穩定當成祭品嗎？（資料照）

記者林菁樺／特稿

能源轉型在台灣已淪為政治攻防議題，「反煤」更成為地方選舉時收割選票的利器。但面對地緣政治風險升高、國際能源供應危機加劇，地方政府一再以行政手段壓縮燃煤機組的緊急應變空間，死抱著反煤神主牌不放，難不成是將台灣供電穩定當成祭品嗎？

統計顯示，台灣燃煤發電占比已由約四十五％降至三十五％，減煤趨勢與國際一致。能源轉型不應只是口號標語，更需思考背後風險管理；核電重啟緩不濟急、再生能源難完全補位、天然氣高度依賴進口，手中有可調度燃煤機組，就是首選的救援投手。

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中東戰事重創全球油氣運輸，天然氣供應存在高度不確定性，政府不只要拚保量、還得面臨價格大漲壓力，且氣價波動幅度遠高於燃煤。

我國天然氣安全存量至少十一天、燃煤三十天，高度仰賴能源進口，必須有短期應變方案，部分縣市過去透過許可審查與行政限制，「實質干預」電力調度，但電力系統並非地方資產，而是全民共享的公共基礎設施，縣市長為了討好當地選民、收割選票，一個縣市的限制，影響的卻是全台灣民眾的供電穩定。

不可否認，燃煤發電長期有空污問題，改善環境品質是政府責任，但將燃煤簡化為「髒電」並全面排斥，就是忽略其在能源安全中的角色。當再生能源具間歇性、儲能未普及，且天然氣高度依賴進口現實下，燃煤仍是少數具備穩定供應與可預測成本的電源，藍營縣市長敢力挺核電、卻拒絕核廢，如此心口不一，那為何不能將燃煤視為過渡時期的選項。

台灣正面對人工智慧、高效能運算帶動用電需求快速攀升，產業需要穩定電力支撐，地方政府若死抱「反煤神主牌」，當能源價格不斷飆升、又有供電壓力時，選民最關心的將是供電與電價穩定；若地方縣市長一邊喊拚經濟、一邊拆供電穩定的台，繼續欺騙選民，早晚會被退票！

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