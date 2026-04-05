油氣供需吃緊》再生能源公會︰增加儲能系統 提高調度彈性

再生能源公會建議，應善用既有儲能設施，用電尖峰可透過儲能設備適度降低天然氣發電用量。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受中東地緣情勢升溫、荷姆茲海峽持續封鎖，全球油氣供需吃緊。再生能源公會建議，政府與電力調度單位可善用既有的儲能設施，目前調頻備轉（dReg）與電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg）容量超過一八〇〇MW（百萬瓦），許多都處於閒置狀態，用電尖峰可透過儲能設備適度降低天然氣發電用量，可提高國家能源安全。

尖峰期優先採用儲能供電 降低燃氣負載

業者感嘆說，許多dReg、E-dReg現在都殺到零元，造成儲能設備閒置、浪費社會資源，如今面臨能源安全問題，建議台電可適度增加儲能系統整體調度比例。

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他們建議，在用電尖峰時段優先透過儲能設備供電，以降低燃氣機組即時發電負載，減少天然氣消耗速度並延長天然氣庫存安全天數，再運用「再生能源加儲能加智慧電網調度」的整體能源策略，不僅可提升電網穩定度與電網韌性，也能降低對進口燃料依賴，為台灣建立更安全且具韌性的能源體系。

公會分析，台灣儲能系統已具備相當規模，dReg容量超過八〇〇MW，E-dReg容量超過一〇〇〇MW，合計超過一八〇〇MW，整體儲能設施已具備一定規模的電力調度能力，當電力需求快速上升或再生能源發電出現波動時，儲能設備可在短時間內快速釋放電力，協助穩定電網頻率、削峰填谷並提供備轉容量，有效提升電力系統的調度彈性與穩定度。

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