台塑麥電 擬復活2部燃煤機組

台灣燃煤電廠現況（資料來源 : 採訪整理製表 : 記者林菁樺）

〔記者林菁樺、張慧雯／台北報導〕中東戰爭打亂能源轉型，台電尚未啟用緊急燃煤發電，但日韓等多國已轉向。據了解，在油氣供應緊張下，台電尋覓各種備案，找上台塑麥寮電廠，兩部機組有望「復活」；經濟部僅回應，燃煤機組確實是中東戰爭的緊急應變選項之一，目前尚在規劃。

台塑麥寮電廠。（資料照）

電業人士坦言，在中東戰爭衝突後，天然氣（LNG）設施遭毀壞，估計三到五年才能恢復正常生產，亞洲各國都已考慮擴大「非氣」發電；而台灣三大壓力齊至，包括氣源受阻且大漲、再生能源具間歇性與核電重啟緩不濟急，燃煤勢必得納入緊急應變計畫，先進國家也無法完全做到不用燃煤發電。

請繼續往下閱讀...

因應國安考量，台電興達一到四號機除役後，轉為緊急備用或備用機組，未來台中大型新燃氣機組商轉後，舊燃煤機組也是除役或緊備。

民營燃煤電廠只剩和平，因其支撐北東電網，台電確定續約；去年底除役的台塑麥寮電廠，二〇二九年起改為天然氣電廠。

麥電：若地方政府核准 10天可復電

據透露，台電已找上台塑，盼保留麥寮一號機與三號機，共二部燃煤機組，合計約一二〇萬瓩。若以台電今年夏季尖峰負載四二九四萬瓩估算，至少能提供二．七％備轉容量率。麥電董事長曹明表示，若中東及澳洲天然氣供應遇阻，全台電力供應吃緊，麥電兩部發電機組約十個工作天可完成復電。

麥寮電廠因部分燃煤機組的發電總量未足，加上許可證期限到二〇二七年底，被視為「首選」，若獲得地方政府核准，可解決燃眉之急。曹明強調，這二部機組的空污排放量僅硫化物高於天然氣，空污排放除遠低於美國及歐盟管制標準外，也符合雲林縣府所訂全國最嚴格的空污排放標準。

曹明強調，麥電煤轉氣是利用鄰近空地及拆除一座發電機組，準備興建二部一二〇萬瓩的天然氣發電廠，主機械設備已完成決標，正進行電廠規劃工作，一切按進度進行。

相關人士坦言，關鍵在麥電與台電是舊合約到期，並非電業執照到期，雙方可另簽新約，但目前最大變數還是縣府是否同意，年底將有地方選舉壓力，要過這一大關恐不容易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法