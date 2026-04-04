台灣子公司遭駭 日半導體商罕見公開「受駭日記」

日本九州電子揭露台灣子公司遭駭，罕見以「三階段公告」還原勒索軟體攻擊始末。 （截自九州電子官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本半導體企業九州電子（Kyushu Denshi）近日罕見以「三階段公告」形式，對外揭露其台灣子公司頻光半導體（MOST）遭勒索軟體攻擊的完整過程；專家指出，這事件正是「供應鏈資安治理」的真實案例，不僅穩定供應鏈與客戶信心，也能在資訊揭露與風險控管之間取得平衡，值得台灣廠商參考與學習。

九州電子是於日本官網逐步說明事件發展，從系統感染、緊急隔離，到後續復原與安全確認，還原整起資安事件應對軌跡。

請繼續往下閱讀...

根據第一報內容，三月二十一日凌晨，子公司頻光半導體內部系統遭受未經授權的外部存取，並判斷為資訊安全重大事件；該事件可能涉及勒索軟體攻擊，立即啟動內部應變機制、隔離受影響系統並展開調查；第二報確認為勒索軟體攻擊，且已影響電子郵件、接單與出貨流程，顯示衝擊從IT系統擴散至實際營運層。

第三報公告中，九州電子確認未橫向擴散至日本總部，也未偵測到任何外部非法存取或可能導致資料外洩的通訊異常。

為降低潛在風險，公司同時強化內部資安防護措施，並升級端點防護機制，重新檢討並強化帳號認證與密碼管理制度，確保整體系統安全無虞。

資安專家、竣盟科技總經理鄭加海指出，從目前公告資訊來看，攻擊極可能由郵件系統作為初始突破口；這類手法在近年勒索攻擊中極為常見，包含惡意附件、釣魚郵件或郵件伺服器漏洞利用。

他表示，事件由日本母公司主動對外揭露，並以三階段持續更新進度，在亞洲製造業中，這類「分階段透明揭露」並不常見，反映出其在資安治理與供應鏈信任管理上的成熟度；台灣企業遭網路攻擊頻率可說是全球之冠，此案例可供參考學習。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法