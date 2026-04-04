台股西進首度倒退嚕》中港投資陷泥淖 統一超南向菲國翻4.5倍

中國內需轉冷，根據台灣便利商店霸主統一超商最新年報，中港投資事業幾乎全數認列虧損，反而是南向菲律賓市場大豐收，期末投資金額翻了四．五倍，且穩居菲國便利商店龍頭地位。（業者提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國內需轉冷、零售市場競爭更趨激烈，台灣便利商店霸主統一超商近幾年來雖然不斷收縮西進戰線，但根據最新年報，中港投資事業幾乎全數認列虧損，統一超商（上海）本錢燒剩四分之一、統一超商（浙江）更是十分之一不到；反而是南向菲律賓市場大豐收，期末投資金額翻了四．五倍，且穩居菲國便利商店龍頭地位。

西進全數認虧 收掉量販與超市

統一超商西進中國是餐飲先行、便利商店跟進。二〇〇〇年投資上海星巴克是起點，經營十七年後高價獲利退場，換回台灣星巴克所有股權，自此快刀斬亂麻，結束成都統一量販、山東統一銀座商業、上海酷聖石冰淇淋與樂清（上海）清潔用品租賃等事業，戰線剩便利商店與藥妝店。

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統一超商二〇〇九年正式在上海開業，但除了二〇一九年短暫獲利外，幾乎年年燒錢；去年認列統一超商（上海）虧損二．六四億元，自台灣匯出四十四．九七億元，期末帳面價值僅剩十．〇八億元，燒掉了四分之三的投資金額。二〇一七年取得浙江7-Eleven授權，將據點從上海延伸至杭州、寧波，但從帳面來看，統一超商（浙江）去年持續認虧二．一六億元，自台灣匯出十五．三二億元，期末帳面價值剩一．三億元，更燒剩十分之一不到。

相較於西進陷入泥淖，統一超商南向是大豐收。二〇〇〇年取得菲律賓7-Eleven經營權，二〇一五年跨出呂宋島，進入民答那峨島展店，完成菲國三大區域（呂宋、維薩亞斯、民答那峨）布局，除了二〇二〇到二〇二一年因疫情封城短暫虧損外，是連年獲利，截至去年底，門市已超過四四五〇家，市占率高達八十五％，穩坐菲國超商龍頭。

統一超商是透過設於英屬維京群島的統一超商BVI布局「非中市場」，去年認列統一超商BVI獲利十三．九五億元，原始投資金額六十七．一二億元，到去年期末投資餘額已大增至三〇二．一三億元，翻了四．五倍。

統一超商BVI也投資統一超商香港控股有限公司，這家再投資統一超商藥妝事業中國控股有限公司，而統一超商香港控股原始投資金額五十三．七七億元，期末投資餘額僅剩二十五．二億元，看來香港事業也是「拖油瓶」。

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