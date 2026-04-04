台股西進首度倒退嚕》中國學徒複製台灣經驗 台塑寧波、台聚古雷淪錢坑

台塑寧波將麥寮六輕管理模式、垂直整合經驗帶入中國，隨著中國本土石化業快速複製台灣經驗，且產能大舉開出，台塑寧波「豬羊變色」、短短四年從大賺變大賠。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕二〇〇二年，台塑將台灣受阻的「大乙烯計畫」搬到浙江寧波；二〇一四年，台聚旗下旭騰投資與中國中石化旗下福建煉油化工簽署合作計畫，成立福建古雷石化。台塑寧波將麥寮六輕管理模式、垂直整合經驗帶入中國，古雷石化吸收台灣在建廠、物流配套（自建碼頭、發電廠）與製程優化等心法，隨著中國本土石化業快速複製台灣經驗，且產能大舉開出，台塑寧波「豬羊變色」、短短四年從大賺變大賠；而台聚帶頭投資古雷石化，自台灣匯出七十一．八億元，到去年底燒剩四．四億元。

台塑2年認虧24億 台聚年虧14.5億

根據台股甫出爐年報，台塑去年認列台塑（寧波）虧損擴大至十四．〇五億元，累積近二年虧掉逾二十四億元，較二〇二二年認列獲利二十五．三八億元，可說是豬羊變色；另持股三十二％、合資的福建福欣特殊鋼也是錢坑，去年認列虧損六．七億元，近四年來也賠掉台塑逾七十八億元。同集團的台化也很難受，投資PTA（對苯二甲酸）產銷的台化興業（寧波）去年認虧二十四．五億元，近三年來也認賠逾八十三億元。

請繼續往下閱讀...

台聚揪台灣同業西進與中國中石化合資的福建古雷石化，晚了台塑寧波十多年，卻剛好趕上「石化紅潮」，時機財沒賺到、一投產就開始賠錢。台聚持股福建古雷十六％，去年認列虧損十四．五億元、持續擴大中，自台灣匯出七十一．八億元、期末帳面價值剩下四．四億元；同集團的亞聚持股十一％，去年認列虧損十億餘元，自台灣匯出投資四十九．六億元、帳面價值僅剩三億元。

中國石化大廠「偷師」台灣經驗，卻無序擴產，恆力大連長興島單一基地，乙烯年產能就超過全台灣，恆力、榮盛等大廠為維持現金流與市占，即便利潤極微甚至虧損、仍維持高開工率；一如面板等產業，中國石化業就是要「捲死對手」，近二年來東北亞非整合型小廠、歐洲老牌石化廠已出現關廠潮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法