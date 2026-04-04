台股西進首度倒退嚕》台商西進5大投資地全線撤退 福建惠台措施失靈 北京投資額剩高峰期1％

台股西進首度倒退嚕（資料來源︰股市觀測站 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據經濟部最新統計，去年赴中投資件數僅剩二四一件，創下一九九一年開放西進以來最冷一年，投資金額不到十五億美元，則是一九九九年以來最低；今年前二月持續衰退、全年有可能續創新低，台商西進「打回原形」。而江蘇、廣東、上海、福建與浙江等台商五大投資地，是全線撤退，政治氣氛最肅殺的北京，甚至僅剩百分之一，至於「惠台」措施盡出的福建，吸引台商投資反而創下新低。

去年赴中投資僅241件 創新低

自一九九一年開放台商赴中投資以來，到今年二月底，核准赴中投資件數四．六萬餘件、累積金額達二一一七億美元，逾新台幣六．五兆元西進投資。台商西進高峰是在馬政府主政時期，累積八年核准赴中投資破九百億美元、約新台幣二．八兆元，二〇一〇、二〇一一年更動輒每年一四〇億美元，但到了去年僅剩十四．九億美元、剩九分之一不到。

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IT台商重鎮江蘇 投資額剩高峰期一成

長三角的江蘇一向是IT台商聚集重鎮，投資額去年掉到六．五四億美元、僅是二〇一一年高峰時五十五．〇一億美元的約一成；鄰近的上海也是台商聚集地，去年滑落到二．七五億美元，也只有二〇一一年高峰時二十一．七五億美元的八分之一。

傳產台商聚落的廣東，從二〇一〇年二十六．一八億美元掉到去年僅剩一．九億美元；福建則是從二〇一四年十八．九一億美元大跌至去年僅剩六八六三萬美元；「天子腳下」的北京去年僅剩一四六八萬美元，較二〇一五年最高時的十四．二八億美元更只剩約百分之一。

以近年來打著建設「兩岸融合發展示範區」旗號的福建為例，密集發布多個惠台措施，包括設立台商海峽兩岸產業投資基金、跨境融資便利、上市培育服務、特定園區獎勵、單列用地指標、農業綠色資材補貼、文旅與餐飲創業補助等，但台商赴當地投資額卻創下史上最低。

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