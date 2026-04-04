美維持鋼鋁、銅50%關稅 含量低於15%豁免

白宮二日宣布全面調整金屬關稅，鋼鋁與銅產品仍維持五十％關稅，含量低於15%豁免。圖為美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（彭博）

白宮調整金屬關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普推出其「對等關稅」措施一年後，二日宣布全面調整金屬關稅，許多鋼鋁與銅產品仍維持五十％關稅，但相關金屬含量低於十五％的產品將豁免。

彭博報導，白宮聲明說，被認為主要成分為相關金屬的衍生性商品，將被課徵二十五％關稅。此外，在海外製造但完全使用美國金屬的產品，課徵十％關稅，至於一些含有大量金屬成分的工業設備與電網設備，則課徵十五％關稅，直至二〇二七年，以提振美國工業基礎。

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儘管稅率有所調整，但為數龐大的衍生性產品，比如進口鋼管將維持五十％關稅。一名美國官員以牙線等消費產品為例，說明金屬關稅的豁免品項。牙線僅含一小片金屬來切斷線體，除此之外不含鋼鋁成分，洗衣機預料也將取得豁免。

川普去年上任後，推動其核心貿易議程，對數十個國家進口產品課徵廣泛關稅，以促進更多美國製造、擴展美國產品進入其他市場，並再平衡全球貿易流向，這項修訂版金屬關稅，即是依據一九六二年貿易擴張法第二三二條款推出。

促進製造業回流美國

川普去年為反制中國的產能過剩，對外國鋼鋁課徵五十％關稅，但衝擊加拿大、歐盟、墨西哥與南韓等其他主要貿易夥伴，川普政府之後進一步將該關稅擴大涵蓋至含有金屬的衍生性產品。

修訂版金屬關稅的支持者表示，此舉將有助於川普政府將製造業回流美國的努力。美國製造商協會「美國繁榮聯盟」（Coalition for a Prosperous America）主席圖米（Jon Toomey）指出，「該修正將確保關稅發揮其支持本土生產與美國勞工的預期作用」。

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