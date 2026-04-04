川普祭新藥品關稅》政院：專利藥規劃設廠 學名藥暫時豁免

美國總統川普祭專利藥品與原料的新關稅，台灣未名列豁免名單。（彭博）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對特定藥品徵收新關稅，台灣未名列豁免名單。行政院昨表示，台灣出口到美國以學名藥為大宗，此則行政命令是對進口的專利藥品及其原料課徵一〇〇％關稅，對學名藥及其原料則是暫時豁免一年，因此整體評估對台灣藥品產業的影響可控。

川普下令對所有在國外製造的專利藥品，若產地國未與美方簽訂有利協議或企業未承諾在美國設廠，將加徵一〇〇％關稅，歐盟、日本、南韓與瑞士因先前已與華府達成貿易協議，因此被排除在外，僅面臨十五％的藥品關稅，台灣則未在豁免名單當中。

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專利藥輸美占比僅13.5％ 影響可控

行政院台美經貿工作小組指出，此則行政命令係對進口專利藥品及其原料課徵一〇〇％關稅，惟對與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥價協議的企業，給予暫時性更優惠稅率；此次命令暫時豁免學名藥及其原料，將於一年內重新評估。

根據我國二〇二四年藥品出口統計，專利藥輸美約新台幣十三．二億元，占比僅十三．五％，目前已規劃設廠。此外，罕見疾病用藥及疫苗部分，初步分析並無國產藥外銷美國，整體評估對我國藥品產業之影響可控，政府將持續與業者密切合作與共同因應。

台美經貿工作小組強調，「台美投資合作備忘錄（MOU）」中，即已載明學名藥及其原料豁免對等關稅；「台美對等貿易協定（ART）」，也將學名藥納入豁免對等關稅之項目當中。後來因為美國最高法院判決IEEPA課徵之對等關稅失效，美方目前正依三〇一條款重建法律基礎，因此ART尚未正式生效；未來台美雙方仍將保持密切聯繫，我方也會積極因應美方三〇一調查，以鞏固既有談判成果。

針對少部分輸美專利藥品，我方將援引美方行政命令中關於投資回流之優惠機制，說明我國業者已在美規劃設廠之具體進度與時間表；美方在此則行政命令中亦表明，將於一年內檢討學名藥豁免的存續，我方將持續與美方積極溝通，爭取優惠待遇。

◎小辭典：專利藥與學名藥

「專利藥」又稱為「原廠藥」；是藥廠投入大量資金與時間，經過研發、實驗與三期臨床試驗後，獲得國家專利授權的新藥；當專利藥的專利保護期屆滿後，其他藥廠可以依照原廠公布的化學成分，生產相同療效的藥品，這就是「學名藥」。

根據我國2024年藥品出口統計，出口美國學名藥約新台幣84.72億元，占整體輸美製劑外銷產值86.5％，屬於關稅暫時豁免範疇；而專利藥出口美國約新台幣13.2億元，僅占整體外銷產值13.5％，目前已規劃赴美設廠。（記者鍾麗華）

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