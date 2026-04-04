美3月就業報佳音 中東戰事埋隱憂

美國勞工統計局昨公布三月新增非農就業17.8萬人，高於市場預期，失業率並降至4.3％，美國勞動市場展現韌性。（彭博）

3月新增非農就業大增至17.8萬人遠超預期

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工統計局昨公布，經季節性調整，三月新增非農就業十七．八萬人，扭轉二月的減少十三．三萬人，並高於道瓊預期的增加五．九萬人，失業率降至四．三％。儘管美國的勞動市場展現韌性，但看不見結束跡象的中東戰爭，對該市場造成的下行風險正加劇。

失業率降至4.3％ 美勞動市場展現韌性

美國二月非農就業數據下修四．一萬人，而一月則上調三．四萬人至十六萬人，使今年前三月的平均新增就業為六．八萬人。

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失業率下滑的同時，仍存在一些風險，整體勞動力縮減了三十九．六萬人，亦即被計入失業的人數較少。已就業或正在尋職者 ，比例降至六十一．九％，為二〇二一年十一月以來最低水準。

海軍聯邦信貸聯盟首席經濟學家朗恩說，「三月的數據略微令人鼓舞，但勞動市場經歷動盪的一年，自去年四月以來幾乎沒有新增聘僱。三月的數據將使聯準會維持利率不變，目前沒有人可以宣稱勝利，對求職者而言，今年春季恐仍艱難」。

三月新增就業主要是健康照護與社會援助領域的強勁反彈，過去一年，相關行業是美國勞動市場的主要支柱，三月新增約九萬份工作。然而，聯邦政府減少一．八萬名雇員，金融產業部分流失一．五萬人。

薪資成長則低於預期，平均時薪月增僅〇．二％、年增三．五％，均為二〇二一年五月以來最低增幅，低於經濟學家預期的〇．三％、三．七％。每週平均工時降至三十四．二小時，較二月減少十分之一。

市場估4月聯準會利率不動

聯準會官員權衡就業數據，並以此制定利率政策。多數決策者傾向觀望數據發展，但也有一些力推降息，以因應勞動市場疲軟。

由於通膨數據遠高於聯準會的二％目標，且隨著中東戰火持續，能源價格飆漲，市場預期今年聯準會不會採取太多行動。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，在該就業報告出爐後，市場認為四月底聯準會政策會議不會有任何行動，且有高達七十七．五％的機率將維持利率不變直至年底。

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