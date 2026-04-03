財經青紅燈》股市「冥」燈習近平

若習近平是投顧老師，他推薦的股票「短多長空」，可算是股市「冥」燈。（歐新社資料照）

習近平打破鄧小平時代所確立的「集體領導」與「任期制」，也是鄧之後，唯一制定三次五年計畫的中共領導人。扣除他第一任期還未全面掌權時的「十三五（第13個五年計畫）」，核心是「供給側改革」，自「十四五」起就展現他的強國野心，不斷砸錢補貼，世界第一風光的背後就是無序的產能第一、過剩第一；若習近平是投顧老師，他推薦的股票「短多長空」，可算是股市「冥」燈。

「十四五」期間，石化產業被賦予「補鏈、強鏈」戰略任務，目標擺脫對進口基礎化學品（如乙烯、PX）依賴。結果是民營恒力、榮盛與國企中石化等大規模擴張，每一家都建立了多個世界級的整合型石化基地；而現實是，習近平疫情強硬封控搞垮了內需，一帶一路野蠻擴張惹怒了美國，2025年乙烯、PX自給率大幅提升，但利潤率卻跌至歷史低點，過剩產能就傾倒海外。

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「十四五」也將新能源車定位為「戰略性新興產業」，核心任務是「彎道超車」歐美日燃油車大廠。在政策傾斜補貼下，以比亞迪為首的新能源車發展是高歌猛進，股價也水漲船高，但就在去年新能源車銷售占比破5成的最風光時刻前夕，股神巴菲特清空比亞迪、將資金轉進日本商社。

比亞迪日前揭露2025年財報，出現三大警訊。一是「增收不增利」趨勢惡化，營收年增3.46%、但淨利年減19%；二是毛利率創低，從2024年19.44%掉到17.74%；三是研發投入高出淨利近一倍，凸顯比亞迪必須透過極高的開發支出來維持領先，在獲利下滑時，財務壓力也顯著增加。

當年搶搭「十四五」概念股，跑得慢如今恐套在高點不勝寒；「習老師」近來又推出「十五五」新「冥」牌，點名AI+與數位經濟、低空經濟及量子、6G等未來技術，還要強化「被卡脖子」領域的自給自足，您還敢跟嗎？（高嘉和）

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