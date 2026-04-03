DRAM缺貨漲價 南亞科3月營收續創新高

南亞科昨公告3月營收181.69億元，創單月新高，月增16.41%、年增達560.04%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）昨公告3月營收達181.69億元，創單月營收新高，月增16.41%、年增達560.04%，累計今年第一季營收490.86億元，季增63.1%、年增582.91%，創單季營收新高。受市場需求復甦、DRAM缺貨漲價影響，南亞科不僅第一季營收創新高，獲利也可望同步刷新高。

南亞科預計本月13日召開法說會，公布第一季財報與展望第二季營運。南亞科先前依規定公告2月稅後淨利75.84億元、年增12.65倍，每股稅後盈餘2.45元；受惠DRAM缺貨漲價，南亞科單月賺贏去年全年的稅後淨利66.03億元，市場預估3月獲利將比2月更佳。

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南亞科也預期，受惠AI需求帶動，今年到明年上半年因DRAM新產能增加有限，市況將持續呈現供不應求的結構性缺貨走勢，預期價格將持續上漲，具體漲幅看供需變化而定。儘管近期DRAM市況出現雜音，傳出消費市場為主的DRAM現貨價走跌，但南亞科與大廠客戶論月或論季洽談合約，第二季合約價仍續漲，預估第二季營運將比第一季成長。

受中東戰爭攪擾，南亞科昨股價收200.5元，下跌10.5元，成交量11.86萬張，三大法人同步賣超合計5323張。

華新申讓華邦電1.41萬張持股

記憶體廠華邦電（2344）預計清明假期過後公布3月營收，但大股東、也是法人董事華新（1605）昨申報轉讓華邦電股票1萬4145張，將於4月5日至5月4日採一般交易，轉讓完成後，華新尚持股華邦電96.5萬張540股。以華邦電昨收盤價91.8元計算，華新轉讓持股約套現12.98億元。

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