川普演講空襲 台股臉綠 震盪千點 個股輪動格局

昨日美國總統川普演講並未消除市場疑慮，反而導致台股由紅翻黑，終場下跌602點。（中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕昨日美國總統川普在台股開盤九點時開始演講，市場原本期待會釋放利多，但他卻放話未來2至3週將「猛烈」打擊伊朗，反而導致台股由紅翻黑，終場下跌602.39點，收在3萬2572.43點，高低震幅近一千點，且再度跌破3萬3千點大關，成交量約7026億元；權值王台積電（2330）終場下跌45元、以1810元作收。

三大法人賣超逾373億

外資昨賣超386.96億元、自營商賣超69.89億元、投信買超83.26億元，三大法人合計賣超逾373億元；外資台指期淨空單昨增加3482口，累積外資台指期淨空單約3.48萬口。

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PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球金融市場皆視美伊戰爭何時停火以及油價走勢而波動，台股也在國際市場衝擊下出現大幅震盪，預期在美伊雙方未正式撤兵前，仍須提防行情波動。不過，從歷史經驗來看，地緣衝突對股市衝擊不致演變成長期影響，台股回測季線位置反而可視為分批進場布局時點。

回測季線可分批布局

聯邦投信指出，台股受國際股市回檔影響，整體呈現震盪走弱，且大型權值股普遍偏弱，壓抑整體盤勢，不過盤面資金轉向具題材支撐族群，PCB受惠AI與高速傳輸需求，成為近期市場主流，原物料族群在價格支撐下表現相對抗跌，記憶體族群則因需求不確定性偏弱整理。

整體而言，台股呈現「指數震盪、個股輪動」格局，短線仍受外部變數干擾，但具產業趨勢支撐的族群仍具投資機會。

元大投顧分析，清明連假前，市場追價意願偏低，成交量顯著下滑，連假後觀察台股量能是否放大，若加權指數技術面短中期欲重返多頭架構，成交量須回升至月均量以上水準，才能確認反彈行情的續航力。

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