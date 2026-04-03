勞部手無寸鐵 外送專法「四贏」破滅

外送平台Uber Eats昨向商家發出通告，7月21日後上調服務費率2.5％到3％。（Uber Eats提供）

記者李靚慧／特稿

《外送員權益保障及外送平台管理法》今年一月三讀通過，相關子法、施行細則都尚未發布，Uber Eats昨「突襲式」喊漲，理由是「反映新法上路後營運模式對成本結構的影響」。

對比先前勞動部長洪申翰信誓旦旦對外表示，「平台不應將此作為轉嫁成本給消費者的藉口」，勞動部昨卻低調不願回應，凸顯勞動部從維護外送員權益的角色，卻扛起跨部會「數位經濟」範疇下的新型態產業主管機關，當平台以「調升商家服務費」試水溫，勞動部似乎陷入「手無寸鐵」可出手管理窘境。

請繼續往下閱讀...

外送平台原由經濟部主管，勞動部作為全國勞動業務的主管機關，被迫扛起外送專法的主事者，起因是外送員重大職災頻傳，為了維護外送員勞權，勞動部只能出面召開「外送工會及外送平台業者對話平台會議」；後續訂定外送員專法，期望透過訂定最低報酬、強化保險與管理停權等方向，試圖在平台、外送員、合作商家與消費者等四方關係之間達到「四贏」的平衡點。

外送橫跨多部會業務 勞部陷難以監管窘境

但實務上，勞動部身為勞動主管機關，對於業者的監管思維仍不脫以傳統工廠的「打卡（離線權）、給薪（基本報酬）、投保（傷害險、責任險）」等邏輯來規範業者；當業者利用專法上路的心理預期，喊出「為了符合專法必須漲價」時，勞動部因無法掌握平台所謂「成本上升」究竟是五％還是五十％，也缺乏對平台財務與營運數據的查核權，最終連堅持「專法不會導致漲價」都難以再說出口。

但不可諱言，外送平台原本就是橫跨多個部會業務的新興產業型態，專法也明訂「事項涉及各目的事業主管機關執掌業務時，由各該機關辦理」，勞動部雖因「勇於任事」成為主管機關，若因各部會互踢皮球，漠視業者甩鍋專法的行為，以此為由一步步地調漲各項費率，原本想成為外送員「靠山」的勞動部，最後恐將成為平台漲價的「擋箭牌」，外送專法也將喪失原本的立法目的，讓「平台經濟」淪為無人看管的巨獸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法