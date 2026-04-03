美將開徵100％藥品稅 鋼鋁從價課25％

美國總統川普政府準備對部分藥品徵收100％關稅，以敦促藥廠將更多生產移回美國。（法新社資料照）

適用尚未與美達成協議藥廠 以增加在美生產

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國總統川普政府準備對部分藥品徵收一〇〇％關稅，以敦促藥廠將更多生產移回美國。《華爾街日報》則報導，川普政府準備調整鋼鋁關稅制度，擬對含鋼鋁的進口成品改採二十五％統一稅率，以簡化企業遵循法規的流程，但可能推升更多進口產品的成本。

川普政府徵收新藥品關稅，是根據「貿易擴張法」第二三二條款發起的國安調查結果所採取的行動，將落實川普去年秋天的威脅，當時他揚言除非藥廠在美國設廠，否則將對進口的原廠藥或專利藥徵收一〇〇％關稅。

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知情人士透露，該關稅最快將於二日公布，將適用於尚未與美國達成協議的藥廠；而對於已與美國達成貿易協議的國家，關稅將依據協議條款設定上限。

根據歐盟去年與美國達成的協議，美國同意把自歐盟進口的藥品關稅上限設為十五％；此外，英國也與美國達成協議，將調降藥物關稅三年，作為交換，英國國民健康署（NHS）將增加藥品支出。

包括輝瑞、阿斯特捷利康和諾德等藥廠，都已與川普政府達成協議，將增加對美國的投資並調降藥價，以換取暫緩徵收關稅。

此外，白宮最快將於本週發布公告，未來使用進口鋼鋁製成的成品，將統一徵收二十五％關稅，且課稅基礎將從原本僅計算金屬含量，改為對整體產品價格課稅。

全鋼鋁製品 維持50％稅率

新關稅將適用於含有進口鋼鋁的成品（即所謂的「衍生產品」），而且是對產品的整體價值課二十五％關稅，取代現行的五十％稅率。至於幾乎完全由鋼鋁製成的產品，則將維持五十％的稅率；而部分接近純金屬的產品，也可能被重新分類並適用五十％稅率。

白宮發言人Kush Desai表示，政府一貫採取靈活且多元的策略，推動關鍵製造業回流美國，但他也強調，尚未正式宣布的政策內容仍屬市場臆測。

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