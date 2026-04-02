小資撿便宜！00631L成交暴衝 單日強彈逾9%

國內掛牌4檔台股正2 ETF報酬率（資料來源：CMoney，報酬率計算至2026/3/31）

〔記者高嘉和／台北報導〕伊朗戰事和談有望，台股全面反攻，近期最熱門標的元大台灣50正2（00631L）分割後趕上反彈行情，1日大漲逾9%表現強勢，且1張價格僅約2萬，低門檻帶動小資進場撿便宜，成交金額衝上台股ETF前3。

成交金額衝上台股ETF前3

3月台股大盤跌破季線，跌點並改寫單月紀錄，撿便宜資金大舉出籠，除0050持續是買進重點，元大台灣50正2（00631L）完成分割後價格不到20元，成為市場最便宜台股正2 ETF，加上低點布局漲幅更大優勢，成交熱度衝上ETF前3。

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法人表示，00631L為追蹤台灣50指數單日報酬正向2倍，潛在上漲空間比0050更大。統計00631L成立以來至3月30日報酬率2016%，同期間0050僅540%。試算如2014年成立時買入50萬的00631L累積至今已超過千萬，而0050則要投入近4倍本金才有差不多的成果，投資效率有明顯差異。

近期台股大幅回落，投資人積極逢低進場，00631L是0050與台股主動ETF外的不同選擇。1日大盤反彈4.58%，00631L大漲9.03%，表現優於00981A、0050、009816等標的。

法人認為，參考2025年4月台股大盤於對等關稅暫停後反彈，6個月內上漲56%，同期間00631L大漲159%，基於00631L在分割後的價格與00981A、009816相差無幾，已成為小資族進場台股ETF最有效率標的之一。

觀察市面4檔台股正2 ETF，在複利效果助攻下，短中長期都有較台股大盤2倍更大的漲幅，00631L目前規模已接近800億，且是成交量最大，單張價格門檻降低後更有利交易，預期再掀起全新的交易熱潮。

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