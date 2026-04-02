財經青紅燈》房貸好時光不再

今年房市買氣可能進入量價皆盤整的築底期。過去成數高、超低利率的房貸好時光不復存在，已經進入貸款成數受限且縮減、利率攀升的殘酷現況。（記者徐義平攝）

央行接連信用管制緊縮房貸成數，尤其是2023年9月19日上路的第7波選擇性信用管制，不但扭轉房市氛圍，從過熱直轉急凍，一度還讓符合新青安的房貸申請戶出現排隊等「貸」潮，而當時銀行告知最長竟可達半年；所幸去年9月行政院拍板將新青安房貸排除在「銀行法」第72條之2限額計算之外，才讓新青安等「貸」潮得以趨緩。

觀察2020年第3季至2025年第3季的全國新增房貸成數變化，以2021年第4季、2022年第1季等2個季度申貸成數最高、約64%，2025年第1季至第3季，最多僅61%、最低僅約59%。

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房產業者分析，全國新增房貸包括首購、換屋與置產族，又以首購族為最大宗、占比最高，即便央行的各項信用管制將首購族、身上無房貸族群排除在外，但實際上整體新增房貸成數的確出現下降，尤其是2025年前3季，更是過去5年貸款成數較少的時間點。

另在不動產放款集中度受到嚴格管制情況下，自然會推升利率。根據內政部不動產資訊平台最新發布，過去5年全國新增房貸利率，2024年第3季平均約2.39%，僅隔1季到第4季便跳升至2.54%，2025年前3季更是2.6%起跳，該年度的第2、3季更逼近2.7%。

因此，過去成數高、超低利率的房貸好時光不復存在，已經進入貸款成數受限且縮減、利率攀升的殘酷現況。若後續新青安2.0的各項補助或者是優惠措施出現削減，相當於宣告民眾想要跨入有房階級，需要付出更多資金，以及負擔更高的還款利息支出。（徐義平）

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