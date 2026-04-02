關稅不明 Q1豪華進口車領牌數大跌

3月豪華進口車領牌數達1萬1251輛，年增26％，主要是特斯拉非美製的Model Y大量到港挹注，業者坦言，3月整體豪華車市仍面臨進口關稅未定的挑戰，消費者觀望態度尤其明顯。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕3月新車銷售戰報出爐，雖然受到美國進口車關稅變動及中東戰事等外在因素干擾，但在汰舊換新補貼政策支撐下，全台新車領牌數達3萬9318輛，較去年同期成長5.5%，整體買氣也較2月明顯回溫。

3月新車領牌3萬9318輛 年增5.5%

累計第1季全台新車領牌數9萬6434輛，較去年同期微減3.4%，其中進口車3月達2萬0487輛，年增15.6%，累計第1季領牌數4萬5454輛，年減5.6%，市占率47.1%。

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龍頭和泰汽車（2207）代理的TOYOTA和LEXUS3月合計領牌數1萬3017輛，年減9.1%；累計第1季領牌數3萬6409輛，年減11.3%，市占率37.8%。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI+CMC+MG3品牌3月領牌數4131輛，年減1.3%；累計第1季領牌數1萬1154輛，年增5%，市占率11.6%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI3月領牌數1516輛，年減7.9%；累計第1季領牌數4050輛，年增2.8%，市占率4.2%。

關稅未定 消費者觀望

3月豪華進口車領牌數達1萬1251輛，年增26％，主要是特斯拉電動車大量到港，一口氣領牌5421輛挹注；業者坦言，3月整體豪華車市仍面臨進口關稅未定的挑戰，消費者觀望態度尤其明顯。

其中LEXUS在部分油電車款持續缺車以及LEXUS ES現貨已出清的雙重影響下，3月領牌數僅2427輛，年減4.7％；M.BENZ3月領牌數1347輛，年減37.6%；BMW3月領牌數847輛，年減42.6%。

累計第1季豪華進口車領牌數2萬2492輛，年減13.6%，其中LEXUS第1季領牌數6926輛，年減近2成；M.BENZ第1季領牌數4263輛，年減38.8%；BMW第1季領牌數2646輛，年減30.5%。

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