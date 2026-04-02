鴻海深化工商業儲能 下半年擴大搶市

鴻海旗下中國子公司富儲科能3月4日與泰國企業簽下長期戰略合作協議與採購訂單。（富儲科能提供）

儲能布局 邁向規模化競爭

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）加速切入工商業儲能市場，旗下中國子公司富士康打造全新品牌「富儲科能」，在既有「1.0」產品基礎上，今年上半年進一步釋出「1.5」系列新品，並預計在下半年繼續推出「2.0」新產品，隨著儲能產業進入市場化發展新階段，鴻海儲能布局正式由產品導入邁向規模化競爭。

富儲科能2.0系統下半年上路

富儲科能已於去年10月26日推出1.0版本的261KWh一體式儲能系統，並在3月4日與泰國企業簽下長期戰略合作協議與採購訂單。今年上半年的產品進一步升級至1.5版本，導入一體化設計與場景適配能力，且排定於下半年推出2.0系統，預期在能量密度、製造效率與維護體驗上全面提升，更加完善地強化產品競爭力。

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鴻海觀察，在能源政策轉向與市場機制推進下，儲能產業已從過去「強制配儲」逐步轉向市場驅動，今年被視為工商業儲能市場化元年，需求核心也從單純儲電，轉向降低用電成本、提升能源效率與供電穩定性。富儲科能於此次的1.5系列一體式522KWh工業與商業儲能系統，聚焦全場景應用能力，鎖定工廠、智慧園區及數據中心等用電場域。

從集團布局來看，富儲科能為鴻海「3+3+3」戰略核心之一，目標建立完整儲能產業鏈。首座量產基地已落腳中國河南鄭州，並搭配上海研發中心與湖北武漢試製據點，導入AI與自動化製造技術，提升生產良率並降低人為風險，形成研發、轉化到量產的垂直整合體系。

法人認為，隨著儲能產業由政策驅動轉向市場競爭，鴻海透過產品快速迭代與製造優勢切入工商業儲能市場，從1.0到2.0的產品路線逐步成形，後續能否在中國以及海外市場放量，將成為集團新能源布局的重要觀察指標。

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