華航前4月載客率創新高 油價是營運變數

華航總經理陳漢銘（左）昨指出，今年1至4月平均載客率達92%創新高，針對中東戰火推升油價，華航已提前做好準備因應措施。圖為華航發表第2架寶可夢彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI2」。（記者朱沛雄攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中東戰火推升油價走高，華航（2610）總經理陳漢銘指出，油價持續上漲，對航空業帶來壓力，不過，華航已提前做好各種準備，今年1–4月平均載客率將達92%創新高，而歐洲線的客貨運需求大幅增加，油價雖是今年營運變數，但華航每年的目標是維持成長。

中華航空與The Pok?mon Company 攜手打造的第2架寶可夢彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI2」亮相。（記者黃宜靜攝）

歐洲線客貨運需求大增 看好今年營運將超越去年

交通部民航局昨日宣布國籍航空燃油附加費將調漲，陳漢銘說，油價波動造成燃油附加費的暫時性調整是必要的，希望戰事能夠告一段落，旅運市場都能恢復正常秩序，減班停飛都是不得不的作為，不希望發生。

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上半年、暑假訂位非常樂觀

陳漢銘指出，之前華航貨機可能會中停杜拜，因應中東戰事，提前做了直飛法蘭克福的準備；客運方面，因高油價，以及中東中轉功能失靈下，旅客對於直飛歐洲的需求大幅增加。

陳漢銘觀察，今年上半年、甚至到暑假訂位狀況都非常樂觀，今年營運將超越去年，不過油價走勢是變數。

虎航：彈性調價載客率拚9成

面對油價走高，低成本航空的台灣虎航（6757）董事長黃世惠則指出，低成本航空是採浮動式票價，油料成本的上升，會反映在浮動票價上，今年的目標是將航班裝載率維持在90%以上。

黃世惠說，油價是營運變數，不過，低成本航空擅長控制成本，今年1月底已減少近100個航班，保留盈利能力較強的「肌肉」。她進一步表示，年初減班的目的在提升勞動條件，特別是降低機師過高的飛行時數，以及調整或暫停淡旺季落差大的「薑母鴨航線」，而減少的航班中，約有80%是飛往航程較遠、油耗較高的北海道等東北亞航線。

黃世惠表示，減班確實會影響營收，但也降低成本，且票價可相應調升，今年營運更需視國際原油價格與地緣政治局勢而定。

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