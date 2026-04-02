台股報復性飆漲1451點 創史上第2大漲點

台股昨日在台積電帶領下展開報復性反彈，重回3萬3000點大關，加權指數終場暴漲1451.83點，創史上第2大漲點，收在3萬3174.82點。（歐新社）

〔記者卓怡君／台北報導〕「一日地獄，一日天堂」！台股剛揮別黑色3月，因美國總統川普表示對伊朗的戰爭不會持續「太久」，加上伊朗總統也有意結束戰爭，美伊戰事落幕再現曙光，美股4大指數前天出現強彈，暫時緩解市場緊張情緒；台股昨日在台積電（2330）帶領下展開報復性反彈，重回3萬3000點大關，矽光子、低軌衛星、銅箔基板、ABF載板、半導體設備等相關個股一甩前天跌停的陰影直奔漲停。但因清明長假在即，反彈量縮，加權指數終場暴漲1451.83點，創史上第2大漲點，收在3萬3174.82點，一口氣收復5日線、10日線與季線，但成交量僅6346億元。

收復季線 站回3萬3000點

統一證券指出，在美伊雙方釋出停戰消息後，台股強彈收復季線；惟中東戰事消息每日詭譎多變，在雙方未正式撤兵前，仍須提防行情波動。中長線布局者仍建議嚴控持股比例，長線追蹤族群可留意台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率股等族群。

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群益期貨分析，受美股4大指數大漲激勵，台股呈現跌深反彈，早盤衝高後便一路橫盤整理，終場台股收在月線附近位置，目前台股將持續在月、季線上下洗刷，短線台股仍以震盪保守看待。

外資空單大減 短線月季線間盤整

3大法人昨合計買超549.8億元，其中外資買超232.5億、投信買超101.1億、自營商買超216.2億；外資台指期淨空單昨大減5841口，累積外資台指期淨空單降至約3.13萬口。

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