戰火有解？ 全球股債雙漲 美元走軟

南韓綜合股價指數（Kospi）昨天勁揚8.44％，創史上第5大單日漲幅。（歐新社）

布蘭特期油一度跌破100美元

〔編譯魏國金／綜合報導〕伊朗衝突降溫的樂觀心理昨推動全球股債市雙漲、美元疲軟，布蘭特原油期貨一度跌破每桶一百美元。

MSCI亞太指數（不含日本）上漲四．七％，不僅終結連續四個交易日下跌，也創二〇二二年十一月以來最大單日漲幅。

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對於美國總統川普週二表示可能在未來二至三週結束戰事，澳洲國民銀行資深外匯策略分析師卡崔爾指出，「美伊雙方就真正的停火與和平還有一大段差距，但這是積極訊號，至少顯示有結束衝突的意願」。

南韓綜合股價指數（Kospi）昨天在三星電子大漲十三．四％、SK海力士跳漲十．七％的帶領下，勁揚八．四四％，創史上第五大單日漲幅；日經二二五上漲五．二四％、中國滬深三百指數上漲一．七％。

泛歐STOXX週三早盤上漲二．五％，有望創下一年來單日最大漲幅；美股主要指數走高，道瓊開盤上漲〇．五六％、那斯達克漲一．〇二％、費半大漲約三％。

隨著交易員針對聯準會（Fed）是否將提前恢復寬鬆政策進行評估之際，美元指數繼週二創兩週來最大單日貶幅後，週三續貶〇．一％至九十九．六二。

歐債帶領全球債市上漲，德國十年期公債殖利率下跌〇．〇四％至二．九六％、英國十年期公債殖利率跌〇．一％至四．八二％，美國十年期公債殖利率下跌〇．〇四八％至四．二六一％。

國際油價指標布蘭特原油期貨昨一度重挫五．四％，每桶跌破一百美元，之後跌幅收斂，在台灣時間晚間八時左右每桶報一〇一．六八美元，跌幅二．二一％。西德州中級原油跌二．二八％，每桶報九十九美元。KCM交易首席市場分析師瓦特爾說，「油價仍徘徊於三位數，荷姆茲海峽局勢的撲朔迷離，使市場前景仍不明朗」。黃金現貨上漲一．二％報每英兩四七二四．四二美元。

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