與官版PMI不同調 中國出口業壓力增

評級機構瑞霆狗（RatingDog）指出，中國3月製造業採購經理人指數（PMI）降至50.8，低於市場預估的51.5。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕持續逾一個月的伊朗戰爭帶動能源價格飆升，並增加全球經濟不確定性，包括中國、印尼、越南和菲律賓在內的亞洲國家，三月製造業活動也受到波及，凸顯決策人士面臨的挑戰，因每日經過荷姆茲海峽運往全球的石油中，有近八成是由亞洲國家購買，因此特別難以承受能源危機的打擊。

3月瑞霆狗中國PMI降 低於預期

評級機構瑞霆狗（RatingDog）指出，中國三月製造業採購經理人指數（PMI）從二月的五十二．一降至五十．八，低於市場預估的五十一．五。瑞霆狗創辦人姚煜指出，中國小型和出口導向的公司成本壓力大幅加劇，因戰爭推高燃料和貨運成本，干擾全球運輸路線和空中交通。

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中國官方公布的三月製造業PMI則由二月的四十九升至五十．四，是去年十二月以來首度重返擴張區間。中國官方製造業PMI主要調查大型企業，瑞霆狗則以小型和出口企業為主。

儘管今年前兩個月中國的出口勁揚，但之後的出口前景將視伊朗戰爭的持續時間和強度而定。彭博分析師舒暢和曲天石警告：「戰爭的衝擊是貨真價實的，而且可能持續擴大，未來幾個月中國的出口前景有下行風險。」

日本三月製造業PMI由二月的五十三降至五十一．六，主要因為企業投入價格增速創二〇二四年八月以來最大，因伊朗戰爭推高能源和原物料價格，又因日圓貶值和勞力短缺而增加成本壓力。

標普全球市場情報經濟副主任菲德斯（Annabel Fiddes）表示：「戰爭也增加全球經濟前景更大的不確定性，傷害企業信心，並導致聘僱和採購活動更為謹慎。」

印尼三月製造業PMI由二月的五十三．八降至五十．一，越南由五十四．三降至五十一．二，菲律賓則由五十四．六降至五十一．三。

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