油氣暴漲 經部︰中油估多扛2080億

經濟部次長何晉滄坦言，台灣中油因戰事而增加的成本估計約達台幣2080億元。 （記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭推升國際能源價格飆漲。經濟部次長何晉滄昨赴立法院備詢時坦言，台灣中油因戰事而增加的成本估計達六十五億美元（約台幣二〇八〇億元）；經濟部也已同意中油明年度增資一六七〇億元，目前已送行政院，預計八月提報立法院，盼立院多多支持。

經部同意 明年度增資1670億元

立委葉元之質詢時指出，過去中油增資計畫都被經濟部打回票，而先前經濟部長龔明鑫提到中油已多支出二百多億元，加上中油帳上累虧八〇四億元，合計約一千多億元，但中油增資計畫提出四年三五〇〇億元，經濟部同意的轉折點為何。

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何晉滄解釋，二百多億元僅是目前天然氣多出的成本，中油估算因中東戰事要多付六十五億美元；經濟部國營司長胡文中補充說明，氣船每艘成本要多十億元，但不只要搶原本來自中東的氣船，其他現貨都翻倍大漲，中油以戰爭持續到今年六、七月的情境模擬，估算需多支出油、氣成本約六十五億美元。

穩定物價 4月桶裝瓦斯凍漲

中油昨也宣布，配合穩定物價，四月桶裝瓦斯凍漲，實際原本每公斤要漲十．五元；中油每桶累計吸收二十一．五五元，較稅後批售牌價二十．〇九元還要高，相當於是「賣一桶、賠一桶」。

對中油目標爭取四年、三五〇〇億元的增資案，胡文中表示，中油提增資計畫時剛爆發中東戰事，經濟部同意後提報行政院是二〇二七年預算，增資金額為一六七〇億元，估今年八月送立法院，未來是否會繼續增資，將視情況檢討。

他解釋，過去未同意中油增資，是因為中油每星期根據油價公式，可隨國際油價調整國內油價，且過往是台電財務更加困難，因台電去年財務好轉，今年碰上中東戰爭，中油現在確實比較需要（增資）；經濟部會持續協助國營事業，除了同意中油增資外，也會協助融資以取得較便宜的貸款資金，若有歲計賸餘也可考慮撥補，有三大方向可協助。

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