7D3B失真 油價公式半年內檢討

經濟部、中油昨允諾檢討國內油價公式，預計半年內出爐。（中央社資料照）

均價結構不符現況 前年進口美國原油占比已達6成

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油浮動油價公式上路近廿年，期間未有大幅度修正，但中東戰爭後，杜拜原油飆漲幅度遠超過布蘭特原油，公式中的七D三B（七成杜拜、三成布蘭特）原油均價結構，已不符現況，立委質疑該調整，否則不利民眾。經濟部、中油允諾檢討；中油表示，將先找智庫討論、再邀學者專家召開會議，預計半年內出爐。

浮動油價公式自二〇〇六年試行，二〇〇七年正式上路，期間僅有將西德州原油指標拿掉與營運費用參數等二次小幅調整。但今年二月底以來，中東戰事推升國際油價，特別是七D三B的結構，與現行中油進口比例出現落差，中油目前多是進口美國原油為主，前年自美進口比例已達六成。

請繼續往下閱讀...

多位立委昨關切油價公式應否檢討。經濟部次長何晉滄表示，油價漲幅根據當週布蘭特、杜拜國際油價均值調整，加上匯率計算；雖然中油目前進口確實大部分來自美國，也減少中東油源，但中油現貨調貨成本都沒加入價格計算，若外界有疑義，將進行油價公式檢討。

中油總經理張敏補充說，布蘭特原油價格較戰前大漲七十％，但國內零售價格波動遠低於此，中油首要任務是確保供應量無虞，且價格上讓民

眾感受到波動較少。

運費、漲幅8折都將討論

張敏表示，有關浮動油價公式調整，中油將委託中經院、台經院、台綜院等第三方單位，與這些熟悉國內油價的智庫先做討論，之後也會邀學者專家開會，但需要一點時間，估計至少半年；除了結構調整外，包括運費、國際幅度上限八折天花板等都須檢討。他強調，現行油價公式並沒有考慮運費，但運油路線會調整，進口總量雖沒變，運費仍會有影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法