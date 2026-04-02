AI需求挺住油氣飆 PMI連6月擴張

中經院評估美國總統川普得在5月前回防內政，以拉升11月美國期中選舉的支持度，因此預估中東戰事最晚不會超過4月底。（歐新社）

但擴張趨緩 中經院估戰事最晚4月底告一段落

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院昨公布三月台灣製造業採購經理人指數（PMI），整體季節調整後的PMI下滑三．一個百分點至五十五．四％（高於榮枯線五十％），已連續六個月擴張，但擴張呈趨緩態勢。談及中東局勢何時緩和，中經院長連賢明表示，評估美國總統川普得在五月前回防內政，以拉升十一月美國期中選舉的支持度，因此預估中東戰事約略在四月中旬告一段落，最晚不會超過四月底。

中經院指出，油價劇烈波動影響海運運能下降，全體製造業的供應商交貨時間指數攀升至六十六．三％，是二〇二二年五月以來最快上升速度；原物料價格指數亦翻揚至八十六％，是二〇二二年四月以來最快上升速度。

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電子、半導體無斷鏈風險

未經季節調整的六大產業PMI全數擴張，擴張速度排序為電子暨光學產業六十四．九％、基礎原物料產業六十．五％、交通工具產業六十．五％、食品暨紡織產業六十％、電力暨機械設備產業五十九．五％、化學暨生技醫療產業五十二．九％。

中經院指出，整體而言，AI與半導體供應鏈相關需求持續強勁，占比權重較高的電子與半導體供應鏈憑藉長約與較高毛利結構，尚無面臨斷鏈風險，使製造業未來六個月展望指數仍維持在六十％以上的擴張速度。然而，部分傳統產業因地緣政治風險，面臨成本上升與缺料壓力。

談及中東戰事何時告一段落，連賢明表示，智庫討論後考量美國十一月期中選舉，美國總統川普勢必在五月前回防內政拉抬支持度，因此推估最晚得在四月中旬左右收尾，「最晚不會超過四月底」。

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