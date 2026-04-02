最強單月 勞動基金2月狂賺4184億 新制勞退 前2月勞工平均分紅破4萬

勞動基金運用局昨公告最新績效，勞動基金2月大賺4184億元，再創單月歷史新高。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局昨公告最新績效，整體勞動基金二月大賺四一八四億元，再創單月歷史新高。攸關一二九二萬勞工退休後收益的新制勞退基金，規模達五兆二九一七億元，今年前二月收益數五三八九．四億元，平均每位勞工帳上分紅達四．一七萬元，直逼去年全年平均分紅五．七萬元，同創歷史新高紀錄。

直逼去年全年平均分紅5.7萬元

整體規模八兆八五四億元的勞動基金，約二成投資台股，但僅這二成資金，就貢獻二月份超過半數的收益。勞動基金前二月大賺八一三一億元、收益率為十．八三％，二月單月收益為四一八四億元，超越去年十月份單月大賺三〇〇六億元的紀錄，再創歷史新高。

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其中舊制勞退基金規模一兆七七八億元，前二個月收益一五四一億元、收益率高達十六．九五％；勞保基金規模為一兆四七〇二億元、收益金額一一七九億元、收益率十．五六％。

戰爭因素 3月抵銷部分收益

展望三月表現，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，台股前二月累計漲幅達二十二．二七％，三月份因為戰爭因素，引發金融市場、匯市、油價的劇烈震盪，台股下跌十．四二％，雖然前三月的累計漲幅仍有九．五三％ ，但三月波動確實抵銷了前二個月的部分收益。

相較台股，MSCI全球股票、MSCI亞太股票、MSCI新興市場股票，或是全球債券及新興市場債券，三月單月都呈現大跌走勢，甚至吃掉前二月漲幅還倒貼。劉麗茹說，國外部位雖然三月重挫，但還須同時考慮匯率走勢，儘管金融市場回吐較多，最後整體勞動基金績效如何評估，目前尚難預測。

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