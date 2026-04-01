財經青紅燈》股東的小確幸

中鋼今年紀念品為超商50元商品卡。（中鋼提供）

每年到了股東會季節，各上市櫃公司的紀念品總成為市場焦點，尤其是擁有136萬股東的中鋼（2002），過去推出自製的鈦杯、雨傘、黑熊工具組、砧板等，均大受小股東歡迎；但中鋼今年宣布紀念品為超商50元商品卡，引發網友一片罵聲，原因無他，就是小股東對中鋼的紀念品有所期待，當期待與現實有所落差時，必然引發不滿。不過，對小股東而言，股東會紀念品真的有那麼重要嗎？

受中國產能過剩影響，近幾年全球鋼市低迷，去年中鋼稅後虧損43億元，今年前2月稅前虧損5.7億元，而製作紀念品的成本逐年攀升，今年中鋼縮減紀念品支出，改發超商商品卡，這樣的作法其實可以理解。然而，也是因為近年中鋼業績表現不佳，致股價低迷不振，股利也縮水，投資人難以獲利，原本以為還有一年一度的紀念品可以期待，沒想到連這個小確幸也落空，所以小股東才會更加不滿，網路的罵聲應該也在中鋼的預料中。

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事實上，除了中鋼之外，今年不少上市櫃公司選擇超商商品卡為紀念品，例如前陣子股價飆高的ABF三雄之一欣興（3037）提供超商100元商品卡，比中鋼好不了多少，但投資人對欣興的批評就比中鋼少很多，除了過去中鋼的紀念品拉高期待值之外，近年來欣興獲利大好、股價狂飆，很多投資人獲利頗豐，當然不會在意百元紀念品。

換言之，投資人更在意的是股價表現及股利多少，股東會紀念品只是錦上添花罷了，若投資能夠獲利，誰會在意價值不高的紀念品，護國神山台積電（2330）就是最好的例子。（鄭琪芳）

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