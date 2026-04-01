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Touch Taiwan展下週登場 矽光子吸睛

2026/04/01 05:30

光進銅退時代熱身！Touch Taiwan大展聚焦矽光子與先進封裝商機。（記者陳梅英攝）光進銅退時代熱身！Touch Taiwan大展聚焦矽光子與先進封裝商機。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕Touch Taiwan系列展將於4月8日至10日登場，今年展覽以「Innovation Together」為主軸，呼應產業邁向「跨域先進面板級科技」發展趨勢，同時，在AI與高速運算趨勢及需求下，今年展覽也新增「矽光子」主題，最快2~3年即可見證「光進銅退」的時代來臨。

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長、也是面板廠群創（3481）董事長洪進揚説，面板產業正處於關鍵轉型期，必須從單一顯示技術，擴展至更廣泛的應用場景。過去面板產業已從單純顯示器製造，逐步延伸至智慧醫療、智慧移動、智慧教育與智慧生活等終端應用；而近年進一步向產業上游與後端技術延伸，切入半導體與光通訊領域。

TDUA常務理事、友達技術長廖唯倫指出，AI快速發展帶動高速運算與資料中心需求暴增，未來提升運算效能除了仰賴晶片算力，資料傳輸速度同樣關鍵。目前資料中心多採用銅線傳輸，但在長距離下容易出現訊號衰減與頻寬瓶頸，產業正加速朝「光進銅退」發展，導入光纖與矽光子技術。

其中，CPO（共同封裝光學）被視為重要解方之一，特別採用Micro LED（微發光二極體）作為光源，可應用於10公尺內的短距離高速傳輸。而面板產業過去累積的Micro LED、巨量轉移與光學設計技術，正好能延伸應用至CPO與光通訊領域，成為跨足半導體產業的重要切入點、也是重要利基。

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