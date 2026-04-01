台股黑色3月》法人喊話：單月重挫逾千點 1年後平均漲35%

野村投信副總但漢遠表示，寫下史上最大跌點並不可怕，觀察過去紀錄，堪稱「回首又是一個黃金坑」，一年後平均漲幅近35%。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕最慘3月天！今年3月台股大跌3691點，為史上單月最大跌點，不少投資人都在問「怎麼辦？」法人認為，寫下史上最大跌點並不可怕，觀察過去紀錄，堪稱「回首又是一個黃金坑」，一年後平均漲幅近35%。

台股前5大單月跌點（資料來源：Bloomberg、野村投信 製表：記者張慧雯）

台股3萬點成新常態

野村投信副總但漢遠表示，去年3月公司正好發行台灣首檔主動式ETF基金，遇上關稅大戰、台股走低，當時投資人擔驚受怕，孰料不到一年時間，台股直奔3萬點，他認為，儘管每次利空原因不盡相同，但行情總在一段時間後恢復元氣，若遇利空進場布局，中長期來看勝率高，稱得上「回首又是一個黃金坑」；他建議，投資人對今年台股可保持樂觀態度，但同樣需要有風險意識，尤其台股3萬點成新常態，動輒千點的震幅也會成為新常態，透過投資主動型ETF，有望持盈保泰。

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遇利空進場布局 中長期勝率高

保德信市值動能50ETF經理人楊立楷也認為，台股昨日季線失守，不過，收盤守住關鍵支撐價位，未跌破3月初低點，且成交量放大，顯示市場籌碼換手。根據過去歷史經驗，地緣政治引發的恐慌通常為波段低點，隨著3月震盪洗盤、4月有望出現轉機，投資人可利用此波回檔分批布局。

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