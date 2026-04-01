藏富香港沒用 中國鎖定離岸信託課稅

中國官員正加大力道對一些持有香港上市公司股份的離岸信託課稅。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，中國官員正加大力道對一些持有香港上市公司股份的離岸信託課稅，此舉顯然是盯上中國超級富豪數十億美元的海外投資。

知情人士表示，包括江蘇、深圳等省市政府已要求這些信託的所有人申報股利、股票處置等投資收益的詳細財務資料。另一名知情者說，此舉是跟進去年初上海要求提供三年收益資料的作法。

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消息來源稱，在至少一個個案中，地方稅務機關尋求對投資收益課徵二十％稅賦，並附帶額外罰款；另一省的有關單位則要求揭露過去兩年離岸信託的收益。中國國家稅務總局沒有回應評論要求。

報導說，此舉凸顯中國政府對長期以來被認為是稅務執法灰色地帶的離岸結構的打壓，以及對海外資產課稅的強烈意圖。

也盯上中等收入族群

目前被稅務官員鎖定的信託常被用於投資「紅籌企業」，即在境外註冊成立，但公司始於中國，且業務主要在中國的中資企業。中國移動和中國海洋石油公司（Cnooc）是透過此方式在香港上市的代表性企業。

在經濟疲軟及預算赤字擴大下，中國尋求更廣泛的稅收來源。中國當局已加大對大量未揭露的海外資產課稅，並在兩年前鎖定超級富豪後，將審查擴大至中等收入群體。

官方數據顯示，去年中國個人所得稅較前一年成長十一．五％至一．六二兆人民幣（約七．五一兆台幣），創新紀錄。

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