中東戰火滿月 油價美元漲 股市黃金失色

自伊朗戰爭爆發以來，南韓股市重挫19.1％，跌幅居主要國家之冠。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中東戰火二月二十八日爆發以來，伊朗不僅封鎖石油和天然氣重要輸送水道荷姆茲海峽，還對波斯灣鄰國重要能源設施發動攻擊，導致全球能源價格飆漲，各國股市因通膨升高疑慮和經濟恐陷衰退而重挫，美元作為避險資產的需求升高而大漲，金價則下跌。

由於全球每日有近四分之一的石油和天然氣必須經由荷姆茲海峽運出，自伊朗戰爭爆發以來至三月三十日，布蘭特原油期貨價格大漲四十八．二％，每桶報一〇七．三九美元；西德州中級原油期貨價格大漲五十三．五％，每桶報一〇二．八八美元。

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而在卡達的液化天然氣（LNG）生產線遭伊朗無人機重創後，亞洲LNG價格已上漲逾一四三％，目前每百萬英熱單位（mmBtu）的價格為二十五．三美元，創三年多來新高，遠高於新興市場需求開始回升的每百萬英熱單位十美元。

隨著能源價格飆漲，全球股市因通膨升高疑慮和經濟恐陷衰退而重挫。自伊朗戰爭爆發以來，南韓股市重挫十九．一％，跌幅居主要國家之冠，日本股市重挫約十三％，美國道瓊工業指數下跌七．七％，標普五〇〇指數下跌七．八％，那斯達克指數下跌七．五％，費城半導體指數下跌十一．六％。

全球股市蒸發近368兆元

根據彭博世界交易所市值指數，過去一個月全球股市市值蒸發十一．五兆美元（約三六七．八兆台幣）；其中，標普五〇〇指數市值就蒸發逾五兆美元。

由於全球能源價格飆升，導致各國通膨壓力激增，加上全球經濟可能因此陷入衰退，美元因為作為避險資產的需求升高而大漲，韓元等亞洲貨幣首當其衝。彭博美元指數過去一個月升值約三％，創去年七月以來單月最大漲幅；金價則隨美元大漲而走低，過去一個月約下跌十三％。

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