4月電業氣價大漲41.58％ 民生續凍

受中東戰事影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近3年新高，中油昨宣布4月電業用戶氣價大漲41.58％。（中油提供）

中油「明算帳」 台電全年估多付900億元 恐牽動10月電價

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油電業氣價大漲！受中東戰事影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近三年新高，中油昨宣布四月工業用戶氣價微漲五％、電業用戶大漲四十一．五八％，民生用戶持續凍漲。中油此次對電業氣價「足額反映」，調漲超過四成，寫下史上最大漲幅；而台電對此全年估計要多付九百億元。

四月電價凍漲，外界關切中油四月氣價漲幅，恐牽動到十月電價。昨日揭曉四月電業氣價漲幅高達四十一．五八％，超乎外界預期，更寫下對電業史上最大漲幅。中油解釋，台電雖長期虧損，但去年稅後盈餘七二九億元 ，「較有能力負擔」，因此中油對電業氣價「足額反映」，電業氣價牌價從每立方公尺約十三．二七元，大漲五．五元、來到十八．七四元。

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不過台電其實有苦難言，目前帳上累虧仍有三千五百億元，去年雖大賺七百多億元，但中油一次足額調漲，台電到年底的燃料成本合計就會多九百億元，等同去年賺的全部回吐、甚至還不夠付；但氣價逐月反映，也涉及到用電結構，實際影響還會略有浮動。

中油累計吸收逾1300億元

中油也強調，因進口氣源成本大幅增加，依政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格「均應調漲」。工業用戶方面，中油近六年已累計吸收金額逾一三〇〇億元，綜合考量國內物價及整體經濟情勢，也適度反映氣源成本，四月工業用戶天然氣價格微幅調漲五％，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本，未調足部分持續由中油吸收。

另配合政府穩定國內物價政策，四月民生用戶天然氣價格不予調整，由中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

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