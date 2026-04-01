中東斷「氣」危機 日韓啟動燃煤應急

能源危機 亞洲各國燃煤復甦

專家估卡達LNG恢復恐需3至5年 亞洲多國調整能源策略 暫時由氣轉煤

〔記者林菁樺／台北報導〕中東衝突升溫，全球能源供應鏈拉警報。專家評估，即使終止戰爭，卡達受創的天然氣（LNG）產能，預估仍需三至五年才能恢復正常供應，亞洲各國已陸續啟動緊急應變措施，包括提高燃煤發電比重，例如南韓解除燃煤電廠發電限制，並放寬空污季管制措施，日本也準備啟動閒置燃煤機組。

燃煤發電因空污議題而有發電限制，但具備可立即啟動、成本低及供應穩定等優勢，是短期穩定電力供應的應急手段。因應中東戰火衝擊，南韓原逐步淘汰燃煤發電廠，現已宣布啟動緊急能源應變機制，將全面解除燃煤電廠八十％運轉輸出上限，放寬原本為細懸浮微粒管理而設下的燃煤發電限制，藉此穩定電力供應，也壓低發電成本。

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日本最大電力公司「捷熱能源」（JERA）也明確表態，在天然氣供應受阻期間，將維持現有燃煤電廠的高利用率，以應對燃料短缺風險；若能源危機加劇，需要與政府合作，重啟長期維修或準備除役的閒置燃煤機組。日本在燃料儲備上，除了在液化天然氣（LNG）採購上進行調整外，也規劃尋求「多元煤源」，在短期動盪之下，能源結構更傾向仰賴燃煤。

面對LNG現貨價格翻倍，菲律賓能源部也宣示政策轉向，「基本方向就是降低LNG發電、提升燃煤發電」；並將大型燃煤電廠列為優先調度對象，也與印尼、馬來西亞等鄰國協商穩定煤炭供應。

泰國能源監管委員會（ERC）決議重啟湄莫電廠九號、十號機，共約六十萬瓩；越南總理范明正親自主持能源安全工作小組，下令「在任何情況下都要確保能源不短缺」，要求加速煤炭開採與進口，越南大多數燃煤機組檢修計畫均已延後執行，以確保夏季用電尖峰期間最大可用電力。

伊朗戰火對全球能源市場投下震撼彈。亞洲各國已同步調整能源策略及煤炭儲備機制，短期內由燃氣轉向煤炭，已成為共同趨勢，能源政策暫由減碳優先，轉為兼顧供應安全與經濟穩定的務實路線。

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