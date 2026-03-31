財經青紅燈》建商成「保一總隊」

過去一年國內房市可以用海嘯過後來形容，人煙稀少、交易清淡，過半數建案每週成交都掛零，建商承擔的壓力不小。（資料照）

■陳永吉

過去一年國內房市可以用海嘯過後來形容，人煙稀少、交易清淡，建商私下都說公司已變成「保一總隊」，每週成交戶數要「保一」，但其實過半數建案每週成交都掛零，建商承擔的壓力不小。

外界常以為房市海嘯對小型建商比較不利，不過對於手上有大批成屋、預售案及土地的大型建商來說，現階段壓力更大，因為前幾年房市熱絡時，部分大型建商積極購地、推案，向銀行大量借款，假如到去年底向銀行累計借款100億元，照目前借款利率3%計算，一年利息3億元，等於平均一天要還銀行82萬、一個月還2465萬；檯面上甚至有些建商借款金額動輒200億、500億，房子賣得慢、變現就慢，利息支出嚇死人，有大型建商私下直言，房市景氣再壞下去，恐怕要跟中國一樣，倒的都是大建商。

請繼續往下閱讀...

很多建商都是上市櫃公司，有業績壓力、要對股東負責，但小建商只要景氣不好，可以選擇不推案，或者慢慢蓋，較沒有壓力，某大建商老闆就說，現在在球場打球的都是小建商，大建商都在「傱錢」（台語，指四處找錢）。

不過房市不好也不是壞事，建商這段時間為了要賣出房子，必須跟同業比品質，為了不降價，只能增加賣相、提高品質，對買房的人來說，這時候就是把握機會選擇CP值高的產品了。

建商都期望政策能再鬆綁些，否則這波危機很難度過，不過由於台股表現強勢，現階段在股市賺錢比房市容易多了，建商只能多保佑台股沒啥波動、量能萎縮，下半年房市才能起死回生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法