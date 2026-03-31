盤勢分析》追價意願不高 延續箱型區間走勢

元大投顧則預估，清明連假前台股市場追價意願不高，成交量無法有效擴張。（資料照）

受到中東局勢多變，加上國際油價大漲，引發市場對通膨隱憂，日韓股市昨日一開盤就重挫，拖累台股開盤後大型電子權值股承壓，終場權值王台積電（2330）殺尾盤，大盤下跌594.43點、跌幅1.8%、以3萬2518.16點作收，成交量6781.52億元、低於5日均量。

三大法人中，外資昨又賣超639.37億元、自營商賣超134億元、投信買超33.79億元，合計賣超約739.57億元；外資台指期淨空單昨減少2637口，累積外資台指期淨空單約3.7萬口。

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PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，雖然台股近期受到國際地緣政治風險干擾，但長期來看，台股多頭延續性關鍵仍在追蹤企業獲利展望，且考量AI帶來的結構性獲利增長與更高的股東權益報酬率，台股的合理預估本益比區間，已從過去15~16倍上移至17~19倍。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，儘管戰火推升油價波動，但伊朗長期封鎖荷姆茲海峽的難度被普遍評估極高，全球供應鏈斷裂風險多屬短期心理層面，若市場因戰事引發非理性下跌，反而可能形成中長線資金絕佳布局點。

元大投顧則預估，清明連假前市場追價意願不高，成交量無法有效擴張，指數反彈空間有限，將延續箱型的區間走勢。（記者張慧雯）

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