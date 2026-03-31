永豐餘、正隆：衛生紙無漲價規劃

造紙產業稱，目前沒有聽到同業喊漲衛生紙。圖為永豐餘集團百年慶的紀念款抽取式衛生紙。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因造紙原物料價格續漲與戰爭因素，日本掀搶買衛生紙亂象。儘管我國林漿紙大廠華紙（1905）在4月調漲各類紙品價格，不過包含永豐餘（1907）、正隆（1904）等衛生紙生產廠商都表示，考量衛生紙是重要民生用品，目前暫無漲價打算，會持續觀察市況。

林漿紙大廠華紙在4月調漲各類紙品價格，圖為總經理陳瑞和。（資料照）

華紙指出，衛生紙的主要原料短纖已連續7個月上漲、每噸上漲金額累計達140美元，目前每公噸價格640美元，是否持續漲價需看終端需求而定，華紙也從4月調漲各類紙種價格，每公噸漲新台幣1500元至2000元、漲幅約5%至10%。

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永豐餘旗下民生消費品子公司永豐實（6790），主要生產與銷售含衛生紙、面紙、廚房紙巾等，該公司表示，暫無調漲衛生紙價格的規劃，將持續觀察市場動態，依整體經營環境審慎評估。

工紙大廠正隆坦言，衛生紙市場的投入者眾多、競爭壓力沈重，加上近期國際原物料、運費價格持續上漲，勞基法與環境政策則增加員工薪資、能源轉型與碳費支出，若有漲價機會是「樂觀其成」，但考量衛生紙是民生必需品，考量會更慎重，目前暫無漲價規劃，也沒有聽到同業喊漲。

正隆也指出，國際油價上漲，原物料進口的運輸成本提高，正密切注意中，不過正隆廠區是用部分煤炭、部分生質能，生產成本目前不受石油漲價影響；近期台灣的塑膠袋缺貨、又逢全球的減塑政策持續，正隆生產包裝用紙，長遠來看有望受惠，不過還需待市場適應，短期需求未見特殊波動。

華紙日前也指出，因為原物料是走船運進口，能源漲價帶動運輸成本上漲、連帶製造成本也會增加，加上造紙用的化工原料也蠢蠢欲動，持續審慎觀察供給與市場趨勢，可觀察到業界對接單、出貨也採審慎態度。

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