成本增加 中鋼前2月虧損擴大

中鋼說明，2月虧損擴大主因鋼鐵產品銷售單價與單位毛利較1月下滑，導致營收減少及營業損失增加。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）昨公告合併稅前淨損4.87億元，較1月虧損8579萬元大幅增加；今年前2月累計合併稅前淨損達5.72億元，較去年同期稅前淨利7.12億元由盈轉虧。

國際鋼價雖走強 中東戰爭推升運費 侵蝕利潤空間

中鋼說明，2月虧損擴大主因鋼鐵產品銷售單價與單位毛利較1月下滑，導致營收減少及營業損失增加；此外，礦業投資獲配股利減少也拖累業外收益表現。累計前2月來看，鋼市景氣雖有回溫跡象，但仍未有效轉化為獲利動能。

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中鋼觀察市場需求，歐美日主要經濟體製造業逐步恢復擴張，企業投資與消費動能回升。中國則透過擴大財政支出與強化內需帶動經濟，同時推動碳排放雙控政策，加速淘汰落後產能，前2月粗鋼產量年減約3.6%，供給面收斂對鋼市形成支撐。

中鋼提到，目前國際鋼價持續走強，歐美市場今年每噸累計漲幅達60至80美元（約新台幣1922元至2563元），中國寶鋼自1月以來亦調漲約58美元（約新台幣1858元），顯示需求回溫帶動報價上行。不過，中東地緣政治衝突推升國際油價，海運費與能源成本同步上揚，帶動煉鋼成本攀升，侵蝕利潤空間。

華新、豐興本週盤價調漲

華新（1605）本週300系不鏽鋼每噸調漲4000元，316產品每噸調漲7000元，200系、400系每噸各調漲2000元；豐興（2015）廢鋼收購價、鋼筋基價每噸分別調漲200元，型鋼牌價維持平盤。

兩家業者本次調價，主要受中東地緣政治局勢動盪影響，全球原物料行情走揚，鎳、鉻、鉬以及油、氣價格上漲，通膨預期心理再度升溫，並持續墊高鋼廠生產成本。

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