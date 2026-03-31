2月景氣燈號連3紅 分數逾4年新高

最近一年國發會景氣燈號

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨公布二月景氣對策信號綜合判斷分數為四十分，較上月增加一分，為二〇二一年七月以來最高，連續亮出第三顆代表景氣熱絡的紅燈。不過，隨著中東衝突推升國際油價，國發會表示，政府對油價採平穩機制降低衝擊，但景氣能否維持紅燈仍待觀察。

九項構成項目中，工業及服務業加班工時轉為紅燈，增加兩分；製造業營業氣候測驗點轉為黃藍燈，減少一分；其餘七項燈號維持不變。

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國發會經發處長陳美菊說明，景氣燈號續亮紅燈，且景氣對策信號綜合判斷分數增加一分，主要受AI應用需求強勁及春節落點差異影響，工業及服務業加班工時轉為紅燈；製造業營業氣候測驗點則因二月適逢春節工作天數減少，致廠商對當月景氣看法保守，轉為黃藍燈。另，領先及同時指標皆續呈上升，顯示國內經濟維持穩健。

外界關注中東戰事的影響，陳美菊表示，戰火發生在二二八假期，因此二月景氣燈號尚未納入戰爭影響；不過，以今年前兩月的表現來看，目前出口、生產、內需都維持不錯，但中東情勢持續可能影響原物料供應，紅燈是否能維持尚待觀察。

陳美菊認為，若美伊戰爭能在四月至六月結束，AI、雲端業者資本支出未縮減，對我國出口衝擊不大，對經濟前景的衝擊也較有限；不過，中東地緣政治衝突擴大、美國啟動新一輪三〇一條款調查等，推升全球經貿前景不確定性，後續發展仍須關注。

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