房市降溫見成效 楊金龍︰不排除放鬆管制

中央銀行總裁楊金龍直言，「新青安2.0」寬限期不宜過長。（記者徐義平攝）

全國一致管制措施 可回歸區域化

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財政委員會進行業務報告，他表示，當初將房市管制擴大到全國一體適用，主要是炒房熱潮蔓延，未來不排除再「Reverse（調整）」回來；他也首度就研議中的「新青安二．〇」表態，直言寬限期不宜過長，以引導借款人審慎規劃財務。

央行於三月理監事會議後微調鬆綁第七波房市信用管制措施，不過，民進黨立委林岱樺與吳秉叡認為，台灣南北建設資源與購屋壓力存在巨大落差，全國統一的信貸標準恐淪為對中南部或偏鄉地區的「區域歧視」，阻礙地方創生與青年返鄉。

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楊金龍坦言，過去第二戶貸款成數限制原只在特定區域（六都及新竹縣市），後因炒房熱潮蔓延全台才擴大至全國適用；他認同立委建言，若（房市降溫）達一定程度，不排除進行檢討再調整回來。

談新青安2.0 認寬限期不宜過長

對於研議中的新青安二．〇，楊金龍指出，根據財政部資料，現行新青安申請者有七十五％實際使用的寬限期都在三年以下，雖然較長寬限期有助於經濟弱勢族群，但從風險與財務規劃角度來看，「寬限期太長不好」，若能適度縮短，將有助借款人更審慎規劃財務，「對借款人好，對銀行也好」。

楊金龍並重申，央行房市管制目標是引導市場「軟著陸」，目前房價僅處於反轉的開端。他也再度向建商喊話「共體時艱」，在合理利潤的範圍內適度讓利，讓成交量回升。

民進黨立委郭國文則呼籲，央行應加強與銀行溝通，避免銀行在交屋潮期間「趁火打劫」，提高貸款利率或收緊條件。楊金龍回應，銀行放款定價主要依風險評估，各家銀行實務操作不盡相同，央行將針對相關情況進一步與銀行溝通與了解；是否放寬第二戶貸款成數至七成，將持續滾動檢討。

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