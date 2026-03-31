日圓貶破160大關 日官員︰將大膽干預

日圓兌美元貶破160日圓大關，日本財務省官員週一發出最強烈警告，將採取大膽干預行動。（彭博資料照）

日銀理事暗示 加大升息

〔編譯盧永山／綜合報導〕中東衝突帶動油價飆漲，引發通膨升溫疑慮，導致日圓兌美元貶破一六〇日圓大關，為二〇二四年七月以來首見。日本財務省官員週一發出最強烈警告，如果當前情況持續，將採取大膽干預行動；另，日本銀行發布三月會議紀要，有鷹派理事暗示，必須針對中東衝突採取比以往更大的升息幅度，也有助於日圓走升。

日本財務省主管外匯事務的官員三村淳（Atsushi Mimura）週一表示：「我們聽到越來越多人擔憂，投機性活動加速，不僅是在原油期貨市場，也在外匯交易市場。如果這種情況持續，可能有必要立即採取決定性行動。」

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三村淳指出：「我們已做好全方位因應的準備，關注點將是廣泛和全面的。」此說法顯示日本政府將同時監測外匯市場和原油期貨市場，日本政府上週暗示，可能干預石油市場，間接支撐疲弱的日圓。

日圓兌美元上週末貶破一六〇日圓，為連續四個交易日走貶，週一早盤一度貶至一六〇．四七日圓。在三村淳發言後，日圓對美元由貶轉升，來到一五九．八五日圓。

野村證券首席外匯策略師後藤佑二郎（Yujiro Goto）表示：「干預的機率相當高，日本債券市場的波動也使買入日圓的干預行動更有必要。」

與此同時，日銀公布三月會議紀要，九名政策理事中的一名表示：「若當前經濟環境或小型公司的薪資設定立場沒有明顯惡化跡象，必須毫不猶豫地升息。」另一名鷹派理事也說，可能需要加速升息，調高利率包括其幅度，必須考量中東情勢發展、即將公布的經濟數據等。

會議紀要顯示，日銀擔憂中東衝突升溫所引發的通膨風險。交易員預估日銀在四月廿八日例會後升息的機率約六十九％，因高油價將導致資源匱乏的日本通膨壓力升高。日銀若升息，將有助於拉抬日圓。

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