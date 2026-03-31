外亂內靜 央行穩匯防輸入性通膨

中央銀行總裁楊金龍表示，台灣一旦通膨預期升溫，將適時採取緊縮貨幣政策因應。（記者陳逸寬攝）

楊金龍強調經濟基本面仍穩健 若通膨預期升溫 將適時緊縮因應

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事持續升溫，推升國際油價並引發全球金融市場動盪。中央銀行總裁楊金龍昨在立法院財政委員會表示，儘管外在環境充滿不確定性，但台灣經濟基本面仍屬穩健，對今年經濟成長率「保七」以上審慎樂觀；目前尚未出現輸入性通膨，但央行將持續維持匯率穩定，並密切關注市場變化，一旦通膨預期升溫，將適時採取緊縮貨幣政策因應。

在外資熱錢持續出走下，新台幣兌美元昨日盤中再度貶破三十二元關卡，尾盤央行進場調節，終場收在三十一．九九六元、重貶一．一六角，結束連四日升值走勢。

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國際金價雖大幅回檔 但還不是進場好時機

儘管中東戰事導致資金外流，楊金龍認為，截至目前為止「仍是可控」。他以「外面是亂的，但內心是靜的」，強調決策者須充分掌握情勢，同時在決策過程中保持冷靜，重申新台幣匯率由市場供需決定，不存在所謂「三十二元防線」，僅在市場波動影響金融秩序時，央行才會適度進場調節。

對於這一波股市修正，楊金龍認為仍屬正常，最需警惕的是「漲太高、跌太深」。

近期國際金價因戰爭大幅回檔，楊金龍坦言，「有想進場，但現在不是好時機（Timing）」；他也觀察到，除了俄羅斯與中國外，多數國家央行皆保持觀望態度。

油價均價若達100美元 CPI年增率恐升至1.9％

油價飆升所帶來的通膨壓力備受關注，楊金龍指出，多數預測機構以全年油價均價八十五美元為基準，央行納入政府平穩物價機制，將今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至一．八％。不過，央行內部評估，若油價均價升至一〇〇美元，國內CPI年增率可能升至約一．九％。

他說明，面對油價上漲帶來的壓力，除政府可視情況擴大物價平穩措施外，央行的職責是透過維持匯率穩定，防範輸入性通膨；其次，若物價持續攀升、通膨預期上揚，就會適時轉向緊縮貨幣政策，以維持整體經濟與金融穩定。

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