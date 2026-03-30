〈財經週報-台股熱點〉低軌衛星產業發燒 太空板PCB前景看俏

SpaceX 旗下的 Starlink 服務已進入成熟收割期，預計今年底全球用戶數將較去年大幅成長 150%。這股成長動能不僅驗證了低軌衛星的商用潛力，也為台灣衛星供應鏈（如華通、昇達科等）提供了明確的業績支撐與長期成長能見度。（法新社）

記者卓怡君／專題報導

受到美伊戰事衝擊，台股震盪加劇，不過SpaceX即將IPO（首次公開發行），募資金額上看750億美元，高於市場原估值500億美元，低軌衛星題材在股市動盪時獲得市場青睞，相關概念股上週股價強勢演出，華通（2313）為太空PCB板霸主，燿華（2367）、騰輝-KY（6672）等台灣PCB廠均已切入低軌衛星供應鏈，未來營運備受法人看好。

低軌衛星產業發展快速，全球最大低軌衛星營運商SpaceX已申請發射100萬顆衛星進入地球軌道以支援AI應用，旗下Starlink（星鏈）預估今年底用戶大增1.5倍；另一家衛星通信服務商Starcloud也於2月初申請部署8.8萬顆衛星建置太空AI資料中心；Google亦將透過太陽捕手專案（Project Suncatcher）啟動太空AI資料中心建設；航太公司Blue Origin也計畫部署5408顆衛星。除此之外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC 2026大會上宣布推出用於軌道資料中心的運算平台，被視為跨入太空人工智慧（AI）重要的一大步。

請繼續往下閱讀...

通吃低軌衛星雙雄 華通衛星板市佔第一

華通為低軌衛星太空板霸主，市佔率排名第一，在主要客戶SpaceX的太空板市佔率高達90%，並拿下第二家低軌衛星客戶，太空PCB板也幾乎由華通獨家供應，法人預估，今年Starlink發射次數年增36%，發射數量將年增25%，加上下一代高規格V3衛星將於今年發射，華通今年衛星營收可達185億元，年增22%。

燿華去年新增第二家低軌衛星大客戶，低軌衛星相關PCB應用板訂單大幅成長，因客戶要求第三地生產，隨著泰國廠產能開出後，今年低軌衛星產品比重可從去年低於15%提升至20%以上；此外，低軌衛星地面接收器更換新品，採用的PCB應用板面積更大，平均單價亦增加10%至20%，有助產品結構優化，推升毛利率與營收表現。

騰輝也成功切入低軌道衛星的火箭發射主板與邊板，以及地面基站高速材料市場，近期訂單開始增溫，成為該公司未來重要成長動能之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法